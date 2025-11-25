100-летний юбилей отметила ветеран из Октябрьского района

Префект Октябрьского района Кирилл Горелов лично поздравил с 100-летним юбилеем труженицу тыла и ветерана труда Александру Семеновну Алексееву. От лица руководства района он вручил юбилярше цветы и памятный подарок.

Александра Семеновна родилась в 1925 году в Горьковской области. Получив среднее образование в рязанской школе в 1943 году, она уже в 1944-м начала свой трудовой путь на обувной фабрике «Победа Октября». В годы войны она самоотверженно работала в две смены, изготавливая сапоги для солдат Красной Армии.

После войны ее трудовая биография продолжилась на заводе САМ, куда она пришла в 1953 году. Пройдя путь от экономиста до начальника планового бюро, Александра Семеновна отдала предприятию более трех десятилетий.