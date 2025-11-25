Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
1.7 C
Рязань
Органы властиАдминистрация

100-летний юбилей отметила ветеран из Октябрьского района

Олеся Чугунова
Фото администрации Рязани

Префект Октябрьского района Кирилл Горелов лично поздравил с 100-летним юбилеем труженицу тыла и ветерана труда Александру Семеновну Алексееву. От лица руководства района он вручил юбилярше цветы и памятный подарок.

Александра Семеновна родилась в 1925 году в Горьковской области. Получив среднее образование в рязанской школе в 1943 году, она уже в 1944-м начала свой трудовой путь на обувной фабрике «Победа Октября». В годы войны она самоотверженно работала в две смены, изготавливая сапоги для солдат Красной Армии.

После войны ее трудовая биография продолжилась на заводе САМ, куда она пришла в 1953 году. Пройдя путь от экономиста до начальника планового бюро, Александра Семеновна отдала предприятию более трех десятилетий.

Читайте также  Стоимость технического осмотра автомобилей планируют повысить в Рязанской области

Другие материалы рубрики

Как Max обеспечивает конфиденциальность переписки

Рязанцев предупредили о новой волне мошенничеств через сим-боксы

В Рязани с начала года оштрафовали 11 350 водителей за парковку на газонах и детских площадках

В Рязанской области идёт набор в мобилизационный людской резерв 

Останки женщины европейского происхождения найдены при раскопках в Старой Рязани

Названы редкие и популярные имена, которые выбирали для новорожденных в октябре 2025 года

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...