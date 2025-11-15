Суббота, 15 ноября, 2025
Влюбленные преодолели полторы тысячи километров, чтобы быть вместе

Анастасия Мериакри

Руководитель Рязанского ЗАГСа Елена Сорокина рассказала историю любви двух молодоженов, для которых расстояние не стало помехой. Владимир и Дарья встретились полтора года назад в Рязани у общих друзей.

Владимир сразу проникся симпатией к Дарье, но она не ответила ему взаимностью. Однако спустя всего неделю Дарья уже отправилась в Пермь на самолёте, чтобы быть рядом с Владимиром. Пермь — его родной город, и расстояние в полторы тысячи километров не стало преградой для их счастья.

Владимир, несмотря на свои чувства, долгое время скрывал Дашу от родителей. Он решил познакомить их только в августе этого года, когда сделал Дарье предложение. Вскоре после этого молодые люди переехали в Рязань, где они не только начали совместную жизнь, но и продолжили обучение и работу. Здесь же они создали свою семью.

Поистине, Рязань стала местом, где соединились судьбы Владимира и Дарьи. Желаем им счастья и благополучия!

