Среда, 19 ноября, 2025
-2.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиСемья и отношения

Рязанка вышла замуж за военного вопреки своим убеждениям

Анастасия Мериакри
Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

Рязанка вышла замуж за военного вопреки своим убеждениям. Историю любви Валентины и Данила рассказала руководитель Рязанского ЗАГСа Елена Сорокина.

«Никогда не выйду замуж за военного! Я не люблю ждать! Я не смогу!» — заявляла Валентина, пока не встретила Данила.

Она работает мастером по наращиванию ресниц, а её клиенткой была жена товарища Данила по службе. Молодые люди знали друг о друге давно, но встретиться не решались. Но однажды этот день настал: они познакомились и больше не могли расстаться. Они обошли, наверное, весь город.

Данил служил в десантном училище и должен был отправиться в отпуск на месяц в родной Омск. Через две недели, в день рождения Валентины, ей привезли огромный букет цветов от Данила. Когда он вернулся, она поняла, что это её человек.

Через полгода, в новогоднюю ночь, Данил сделал Валентине предложение, встав на колено перед её родными. Он даже спросил разрешения у её мамы. Валентина вспоминает, что в этот момент заплакали все женщины за столом. В мае они с Данилом полетели в Омск, где она познакомилась с его родителями и они назначили дату свадьбы.

Читайте также  Названы редкие и популярные имена, которые выбирали для новорожденных в октябре 2025 года

Валентина, говоря о своих планах с Данилом, сказала просто и искренне: «Хочется детей!», и в горле у неё защемило.

Самые читаемые материалы

Общество

Рязанец Никита Осин выступит на концерте в честь дня рождения SHAMANA

Свое 34-летие певец отметит на сцене Государственного Кремлевского дворца, представив программу под названием "SHAMAN. 30 лет на сцене".
Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Главные новости

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Читайте также

Влюбленные преодолели полторы тысячи километров, чтобы быть вместе

Главные новости

Влюбленные расстались на два года, но судьба снова свела их в Рязани

Главные новости

В Певческом корпусе Рязанского кремля прошла церемония регистрации ребенка

Семья и отношения

В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

Семья и отношения

Рязанцы поженились после встречи в общественном туалете

Семья и отношения

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, сыгравших свадьбу 25 октября 2025 года

Главные новости