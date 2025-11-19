Рязанка вышла замуж за военного вопреки своим убеждениям. Историю любви Валентины и Данила рассказала руководитель Рязанского ЗАГСа Елена Сорокина.

«Никогда не выйду замуж за военного! Я не люблю ждать! Я не смогу!» — заявляла Валентина, пока не встретила Данила.

Она работает мастером по наращиванию ресниц, а её клиенткой была жена товарища Данила по службе. Молодые люди знали друг о друге давно, но встретиться не решались. Но однажды этот день настал: они познакомились и больше не могли расстаться. Они обошли, наверное, весь город.

Данил служил в десантном училище и должен был отправиться в отпуск на месяц в родной Омск. Через две недели, в день рождения Валентины, ей привезли огромный букет цветов от Данила. Когда он вернулся, она поняла, что это её человек.

Через полгода, в новогоднюю ночь, Данил сделал Валентине предложение, встав на колено перед её родными. Он даже спросил разрешения у её мамы. Валентина вспоминает, что в этот момент заплакали все женщины за столом. В мае они с Данилом полетели в Омск, где она познакомилась с его родителями и они назначили дату свадьбы.

Валентина, говоря о своих планах с Данилом, сказала просто и искренне: «Хочется детей!», и в горле у неё защемило.