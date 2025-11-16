Жителю Шацка грозит до 10 лет лишения свободы за изготовление наркотиков

В Шацке полицейские задержали подозреваемого в незаконном производстве и хранении марихуаны. Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Шацкий», специализирующиеся на борьбе с наркотрафиком, получили информацию о том, что 38-летний местный житель хранит у себя дома растительные наркотики.

При осмотре жилища мужчины полицейские обнаружили в разных комнатах пакеты и тазики, наполненные фрагментами растений. Экспертиза подтвердила, что в пакетах находится марихуана, а в тазиках — части наркосодержащего растения конопли. Злоумышленник был задержан.

Из дома изъяли более 200 граммов марихуаны и 93 грамма частей конопли. По предварительным данным, мужчина летом нашёл в окрестностях Шацка дикорастущие заросли конопли и начал изготавливать наркотическое вещество. Части конопли в тазиках сушились рядом с системой отопления, а готовую марихуану мужчина прятал в пакетах, размещённых в укромных местах дома.

В отношении задержанного следователь полиции возбудил уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.