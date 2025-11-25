Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
1.7 C
Рязань
Происшествия

Женщина угрожала убить собутыльницу из-за нехватки алкоголя в Рыбновском районе

Анастасия Мериакри
Image by jcomp on Freepik

В Рыбновском районе произошла ссора между двумя женщинами, в ходе которой одна из них угрожала убить свою собутыльницу из-за нехватки алкоголя. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Женщина из поселка Глебково сообщила в полицию, что ее нетрезвая знакомая угрожает ей ножом. Участковый уполномоченный полиции незамедлительно прибыл на место происшествия. Он успокоил нарушительницу, изъял нож и доставил ее в отдел полиции.

По предварительным данным, 44-летняя женщина пришла в гости к 58-летней приятельнице. Вскоре к ним присоединился 50-летний общий знакомый, и они устроили застолье. Однако спиртное закончилось, что вызвало недовольство гостьи. Между женщинами вспыхнула ссора, в ходе которой 58-летняя хозяйка схватила нож и пригрозила убить гостью, если застолье не будет продолжено.

Испугавшись, потерпевшая выбежала на улицу и обратилась за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро восстановили порядок.

Дознаватель полиции возбудил уголовное дело против нарушительницы по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

