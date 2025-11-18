Военный эксперт Кнутов: атаковавший Рязань шар мог быть запущен с территории РФ

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что шары, атаковавшие Рязань, с высокой вероятностью были запущены с российской территории. Он усомнился, что такой объект мог пройти маршрут из Украины вглубь Центральной России и не попасть на радары. Об этом Кнутов рассказал NEWS.ru.

По оценке Кнутова, незаметный перелет до Рязани выглядит маловероятным: подобные цели обычно фиксируются, а значит, версия с внутренним запуском выглядит правдоподобнее. Такая конструкция не обязательно безобидна: на борту может стоять механизм для сброса малогабаритного боеприпаса или разведкомплект, способный собирать данные. Поэтому факт, что ПВО обнаружила объект и отработала по нему, он назвал позитивным сигналом — реакция есть, алгоритмы работают.

Размер — ключ к версии происхождения. Если речь о небольшом шаре, нельзя исключать старт с украинской стороны: дистанция и высотный профиль допускают подобный эксперимент. Кнутов добавил, что таким способом Вооруженные силы Украины пытались прощупать российскую ПВО — оценить ее чувствительность, зоны внимания, время реакции.

С крупным шаром картина иная: это уже уровень полноценной разведки, и в этом случае он «на сто процентов» склоняется к запуску с территории России. Логика проста: задача подобных стартов — вынудить ПВО показать себя, подсветить дислокацию расчетов и средств, понять, как система реагирует на низкоконтрастные, трудные для обнаружения цели. Итог — сбор ценной тактической информации и проверка уязвимостей в реальном времени.

18 ноября в приложении МЧС впервые с начала СВО появилось сообщение об угрозе атаки малоразмерного воздушного шара в Рязани и области. До этого сообщалось лишь об угрозе атаки беспилотников.