Военные эксперты рассказали об атаке украинских воздушных шаров на Рязань

Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил NEWS.ru, что воздушный шар, летевший на Рязань, мог быть снаряжен боезарядом весом от 20 до 50 кг. По его словам, Вооруженные силы Украины прибегают к подобным методам из-за неудач на фронте.

Эксперт отметил, что это уже не первый подобный случай, и ВСУ сейчас идут на крайние меры. Дандыкин подчеркнул, что такие атаки могут быть направлены на оценку работы российской системы противовоздушной обороны.

В свою очередь, военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что шары могли быть запущены с территории России. Он считает маловероятным, что объект мог долететь из Украины до Центральной России незамеченным.

Кнутов отметил, что если шар был небольшого размера, то его запуск мог быть осуществлен и с территории Украины. Он добавил, что таким образом ВСУ пытались оценить эффективность российской ПВО.

Эксперт подчеркнул, что запуск большого шара свидетельствует о разведывательных целях, а небольшой — о возможной разведке или сбросе малоразмерной бомбы.

«Задача запуска такого шара — посмотреть на действия нашей противовоздушной обороны, выявить места дислокации и таким образом оценить реакцию нашей ПВО на подобного рода малозаметные объекты», — отметил Юрий Кнутов.

Ранее РСЧС объявлено об угрозе атаки малоразмерного воздушного шара в Рязани и области. Жителей призвали укрыться в ближайших зданиях и не подходить к окнам.