Водитель с двумя детьми пострадали в аварии в Рязанской области 

38-летний водитель «Хендай Солярис» с двумя детьми-пассажирами попал в ДТП на трассе М‑5 в Спасском районе. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

ДТП случилось 20 ноября в 15:30 на 227‑м километре автодороги М‑5 «Урал». По предварительным данным, 38‑летний житель Рязани, управляя автомобилем «Хендай Солярис», не справился с рулевым управлением и врезался в столб.​

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили сам водитель и два его пассажира — дети 14 и 11 лет. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.