Пятница, 21 ноября, 2025
1.1 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Водитель с двумя детьми пострадали в аварии в Рязанской области 

Алексей Самохин

38-летний водитель «Хендай Солярис» с двумя детьми-пассажирами попал в ДТП на трассе М‑5 в Спасском районе. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

ДТП случилось 20 ноября в 15:30 на 227‑м километре автодороги М‑5 «Урал». По предварительным данным, 38‑летний житель Рязани, управляя автомобилем «Хендай Солярис», не справился с рулевым управлением и врезался в столб.​

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили сам водитель и два его пассажира — дети 14 и 11 лет. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. 

Читайте также  16 беспилотников сбиты над Рязанской областью — Минобороны  

Другие материалы рубрики

Дело экс-министра строительного комплекса Рязанской области Василевского передано в суд

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области вечером 16 ноября

Курьер «Самоката» попал в ДТП в центре Рязани

У Игоря Грекова хотят изъять квартиры, землю, коллекционное оружие

Жителю Шацка грозит до 10 лет лишения свободы за изготовление наркотиков

Ночная атака беспилотников на Рязань 20 ноября: что известно

Самые читаемые материалы

Происшествия

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По предварительным данным, люди не пострадали. 
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Происшествия

Ночная атака беспилотников на Рязань 20 ноября: что известно

В ночь на четверг, 20 ноября, Рязанскую область атаковали вражеские беспилотники. Рассказываем, что известно о случившемся на данный момент. 
Новости России

Сладков раскрыл, чем опасен для России новый план Трампа по Украине

Новый мирный план по Украине, подготовленный США, должен содержать...
Происшествия

Обломки БПЛА уничтожат в Рязани, движение ограничат в районе Московского шоссе

Власти подчёркивают: повода для паники нет, ситуация находится под полным контролем оперативных служб, которые продолжают работать на местах.