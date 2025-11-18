Водитель получил травмы в ДТП на улице Загородной в Рязани

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести. Такие данные приводит телеграм-канал регионального управления Госавтоинспекции.

В области зарегистрировано 45 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 260 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно.

Выявлено 42 нарушения, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, 2 нарушения совершили пешеходы, выявлено 2 нарушения, связанных с перевозкой детей, а также 18 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 5 нарушений допустили водители автобусов.

17 ноября, примерно в 14:20, в Рязани вблизи дома №24 по улице Загородная, по предварительной информации, 45-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем «Киа Церато», совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай» под управлением 34-летнего местного жителя.

В результате происшествия водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.