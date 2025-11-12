В Рыбновском районе выявили нарушения в проекте госзакупки

Прокуратура Рыбновского района провела проверку соблюдения законодательства при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

В ходе проверки установлено, что администрация района подписала муниципальный контракт на разработку проекта планировки и межевания территории в селе Ноги для строительства индивидуальных жилых домов в малоэтажном формате.

Подрядчик представил заказчику документ о выполнении работ через единую информационную систему. Однако муниципалитет не подписал акт выполненных работ в установленный 20-дневный срок, что привело к задержке оплаты по контракту.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица муниципального органа по ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела виновное лицо было привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.