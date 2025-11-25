Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
Рязань
В Рязанском районе задержали мужчину с 260 граммами марихуаны

Анастасия Мериакри
Фото: УМВД России по Рязанской области

В поселке Листвянка Рязанского района полицейские изъяли более 250 граммов наркотиков растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Оперативники специализированного отдела МВД России по Рязанскому району получили информацию о том, что 60-летний местный житель хранит у себя наркотики. Совместно с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области полицейские провели обыск в доме мужчины.

В результате были обнаружены пакеты с высушенными фрагментами растений. Экспертиза показала, что это марихуана, вес которой составил 258 граммов.

По предварительным данным, мужчина летом специально собирал дикорастущую коноплю в окрестностях поселка Листвянка. Он изготовил из нее наркотик дома и планировал спрятать пакеты в мебели, чтобы уничтожить следы, но не успел.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

