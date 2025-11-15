Воскресенье, 16 ноября, 2025
В Рязанской области ПВО и РЭБ уничтожили 25 БПЛА: возгорание на предприятии, жертв нет​

Алексей Самохин
Freepik AI

Минобороны сообщило о перехвате ночью 15 ноября 64 украинских БПЛА над девятью регионами: больше всего дронов сбили в Рязанской области — 25 аппаратов, далее Ростовская — 17 и Тамбовская — 8. В Рязани обломки одного из перехваченных беспилотников вызвали пожар на территории предприятия, пострадавших нет.​

Заявление губернатора и режим ограничений

Губернатор Павел Малков написал в телеграм-канале: средства ПВО и РЭБ уничтожили 25 БПЛА над регионом; ущерб уточняется, на месте работают оперативные службы. Он напомнил о запрете публиковать фото и видео с мест происшествий в соцсетях.​

Предупреждение опергруппы

Региональная опергруппа объявила, что в светлое время суток пройдут работы по обезвреживанию и утилизации обломков БПЛА; возможны громкие звуки, рязанцев просили сохранять спокойствие. Власти призвали не подходить к обнаруженным фрагментам ближе чем на 100 метров и звонить 112.​

Картина по регионам (сводка Минобороны)

По данным ведомства за период с 23:00 14 ноября до 7:00 15 ноября перехвачены и уничтожены: 25 — над Рязанской областью, 17 — Ростовской, 8 — Тамбовской, по 5 — Воронежской, по 2 — Белгородской, Саратовской и Липецкой, по 1 — Тульской, Самарской и Республикой Татарстан.​

Что важно жителям

  • Не фотографировать и не снимать видео с мест падения — действует официальный запрет.​
  • Не приближаться к подозрительным предметам и обломкам: минимальная дистанция безопасности — 100 метров.​
  • Сообщать о находках по номеру 112 и следовать указаниям экстренных служб.​

