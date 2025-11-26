Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.6 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

В Рязани ищут свидетелей наезда на пенсионерку на улице Советской Армии

Анастасия Мериакри
Фото: ГАИ Рязанской области

В Рязани разыскивают очевидцев наезда на пенсионерку. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств ДТП, произошедшего 7 октября 2025 года на улице Советской Армии в Рязани.

В районе дома №18 в 14:15 автомобиль марки «Чанган» под управлением 43-летнего местного жителя совершил наезд на 89-летнюю женщину. В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована с травмами.

Если вы стали очевидцем этого инцидента или располагаете какой-либо информацией, касающейся данного ДТП, обратитесь в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, или позвонить по телефону (4912) 44-46-08.

Читайте также  Беременную женщину и ребенка сбили на улице Щорса в Рязани

Другие материалы рубрики

Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Рязанской области утром 25 ноября

Двое детей пострадали в ДТП в Спасском районе

В Рязани ФСБ завела дело о хищении 6 млн рублей начальницей почтового отделения

Посетитель кафе в Шацке угрожал ножом работнику из-за косого взгляда

Обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районах Рязани

Обломки БПЛА уничтожат в Рязани, движение ограничат в районе Московского шоссе

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Общество

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.
Происшествия

Пожарных заметили на крыше АЗС в Рязани 

Автозаправка находится около ТЦ «Круиз». Официальная информация о происшествии не поступала.