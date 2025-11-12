В Рязани 12 ноября эвакуировали ТРЦ «Малина» 

Днём в среду, 12 ноября, в Рязани эвакуировали ТРЦ «Малина». Об этом, ссылаясь на подписчиков, сообщил телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

По данным источника, из здания вывели людей, на место прибыли сотрудники полиции, в том числе кинологи с собаками.

Официальная информация об инциденте не поступала.

Судя по всему, в ТЦ нашли подозрительный предмет, либо поступило сообщение о минировании. В таких случаях проводится эвакуация, здание проверяют сотрудники оперативных служб.

Если опасности нет, торговый центр продолжает работу в обычном режиме.