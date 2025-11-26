В пожарах из-за курение погибли 22 человека с начала года в Рязанской области

В Рязанской области неосторожное обращение с огнём при курении стало серьёзной причиной гибели людей на пожарах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

С начала года в регионе произошло 73 пожара, вызванных курением. В результате этих происшествий погибло 22 человека — это почти половина (46%) всех пострадавших. Ещё 6 человек получили травмы (12%).

Однако есть и положительные изменения: по сравнению с прошлым годом количество пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнём при курении, сократилось на 24% и составило 73 случая против 96.

Чтобы избежать опасных ситуаций, следует придерживаться простых правил: