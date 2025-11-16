В МЧС сообщили подробности ДТП, в результате которого сгорела фура

В ночь на 15 ноября в Шиловском районе, рядом с населённым пунктом Авдотьинка, произошло возгорание фуры. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

В 23:09 в экстренную службу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого автомобиль загорелся. Для ликвидации последствий аварии были задействованы 5 специалистов и 2 единицы техники Государственной противопожарной службы.

По словам очевидцев, водитель фуры потерял управление на скользкой дороге, в результате чего грузовик развернуло на 90 градусов. После этого автомобиль столкнулся с отбойником и загорелся. В результате ДТП фура полностью сгорела.

В этот же вечер на Северной окружной столкнулись 15 автомобилей. По словам очевидцев, виновником массового ДТП стал водитель «Газели», который превысил скорость.