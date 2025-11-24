Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
7.3 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Угроза атаки беспилотников объявлена в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото: freepik.com

В понедельник, 24 ноября, в Рязани и области объявлена угроза атаки вражеских беспилотников. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 15:51. 

Рязанцев просят не подходить к окнам. Тех, кто находится на улице, призывают зайти в ближайшее здание. Это нужно для вашей безопасности. 

Напомним, в регионе действует запрет на публикацию в соцсетях фото и видео с места происшествия.

Вечером 25 ноября в Рязани в районе Южного промузла Рязани будет проводиться ликвидация обломков беспилотного летательного аппарата. Жителей просят не беспокоиться из-за громких звуков и оставаться спокойными.

Читайте также  16 беспилотников сбиты над Рязанской областью — Минобороны  

Другие материалы рубрики

Машина загорелась в микрорайоне Канищево в Рязани

Обломки БПЛА уничтожат в Рязани, движение ограничат в районе Московского шоссе

Беременную женщину и ребенка сбили на улице Щорса в Рязани

44% пожаров в Рязанской области произошли из-за электротехнических причин

На Рязанском направлении железной дороги поезд сбил насмерть мужчину 

Человека сбили на Славянском проспекте в Рязани — соцсети

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Происшествия

Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации.
Новости России

Коц рассказал, чем грозит москвичам удар ВСУ по Шатуре

Налет украинских беспилотников на ГРЭС в Шатуре может означать,...
Общество

Автовокзал эвакуировали в Рязани

Людей вывели на улицу. Причина эвакуации неизвестна.
Новости России

Жители Шатуры рассказали подробности атаки ВСУ на ГРЭС

Рано утром в воскресенье жители Шатуры услышали не менее...