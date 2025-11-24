Угроза атаки беспилотников объявлена в Рязанской области

В понедельник, 24 ноября, в Рязани и области объявлена угроза атаки вражеских беспилотников. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 15:51.

Рязанцев просят не подходить к окнам. Тех, кто находится на улице, призывают зайти в ближайшее здание. Это нужно для вашей безопасности.

Напомним, в регионе действует запрет на публикацию в соцсетях фото и видео с места происшествия.

Вечером 25 ноября в Рязани в районе Южного промузла Рязани будет проводиться ликвидация обломков беспилотного летательного аппарата. Жителей просят не беспокоиться из-за громких звуков и оставаться спокойными.