Суд отложил на 11 декабря заседание по делу бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова

Алексей Самохин
Игорь Греков

Советский районный суд Рязани отложил рассмотрение гражданского иска по делу экс-вие-губернатора Рязанской области Игоря Грекова до 11 декабря. Об этом сообщает РИА Новости

На этот раз с требованием к чиновнику, уже отбывающему срок, выступила Генеральная прокуратура. Ведомство требует обратить в доход государства активы, происхождение которых Греков и другие ответчики по делу не смогли подтвердить законными доходами. Сам экс-губернатор участвовал в заседании по видеосвязи прямо из колонии.

За недолгое заседание во вторник суд успел приобщить к делу новые документы по имуществу и заключение эксперта, а также заслушал одного свидетеля. После этого судья объявила о переносе слушаний на 11 декабря 2025 года.

Ранее суд уже конфисковывал имущество Грекова в рамках дела о мошенничестве на 15 миллионов рублей и взятках на 136 миллионов. В мае тот же Советский суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 миллионов рублей. Тогда же было конфисковано имущество на сумму, эквивалентную полученным взяткам. 

Позже Рязанский областной суд незначительно смягчил приговор: срок уменьшился на один месяц, до 16 лет и 11 месяцев, а штраф — до 399 миллионов 950 тысяч рублей.

