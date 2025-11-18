Силы ПВО сбили 31 БПЛА над 8 регионами РФ, угроза в Рязани снята

Утром во вторник, 18 ноября, для жителей Рязанской области завершилась тревожная ночь. Ровно в 06:02 на телефоны пришло сообщение об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

По данным министерства обороны РФ, дежурные средства ночью перехватили и уничтожили в общей сложности 31 украинский беспилотник самолетного типа.

Основной удар пришелся на Воронежскую и Тамбовскую области — над территорией каждой из них было сбито по десять дронов. Еще по три аппарата ликвидировали в небе над Ростовской и Ярославской областями.

Два беспилотника не достигли своих целей в Смоленской области. Наконец, по одному БПЛА было уничтожено при подлете к Брянской, Курской и Орловской областям.