Вторник, 18 ноября, 2025
8.9 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Силы ПВО сбили 31 БПЛА над 8 регионами РФ, угроза в Рязани снята

Алексей Самохин

Утром во вторник, 18 ноября, для жителей Рязанской области завершилась тревожная ночь. Ровно в 06:02 на телефоны пришло сообщение об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

По данным министерства обороны РФ, дежурные средства ночью перехватили и уничтожили в общей сложности 31 украинский беспилотник самолетного типа.

Основной удар пришелся на Воронежскую и Тамбовскую области — над территорией каждой из них было сбито по десять дронов. Еще по три аппарата ликвидировали в небе над Ростовской и Ярославской областями.

Два беспилотника не достигли своих целей в Смоленской области. Наконец, по одному БПЛА было уничтожено при подлете к Брянской, Курской и Орловской областям.

Читайте также  В Рязанской области ПВО и РЭБ уничтожили 25 БПЛА: возгорание на предприятии, жертв нет​

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Главные новости

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Защита бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова, арестованного по обвинению во взяточничестве, настаивала в суде на изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест.
Новости России

«Герани» накрыли порт Измаил с важнейшими грузами НАТО

Атакованные объекты ВСУ в порту Измаила горели с такой силой, что пламя освещало даже противоположный, румынский берег.
Читайте также

В Рязани горел легковой автомобиль 

Происшествия

Рязанская прокуратура требует признать незаконной продажу машины под влиянием мошенников

Главные новости

Водитель получил травмы в ДТП на улице Загородной в Рязани

Происшествия

В Рязани и области вновь объявлена угроза атаки БПЛА 

Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Происшествия

Центр Рязани встал в пробках из-за массового ДТП на Ленина

Происшествия