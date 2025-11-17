Защита бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова, арестованного по обвинению во взяточничестве, настаивала в суде на изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Адвокаты подчеркивали, что их подзащитный не может скрыться, поскольку включён в санкционный список Евросоюза, а значит, лишён возможности свободно выезжать за рубеж. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме санкций, юристы указывали и на другие аргументы в пользу более мягкой меры: у Любимова есть постоянное место жительства в Москве, он добровольно сложил полномочия сенатора и отказался от неприкосновенности. Паспорт политика изъят органами следствия, что дополнительно ограничивает его выезд за границу и, по логике защиты, снижает риск бегства.

Позиция суда и решение по мере пресечения

Несмотря на приведённые доводы, суд не согласился с предложением перевести Любимова под домашний арест. Ходатайство защиты было отклонено, и бывший глава региона остался в следственном изоляторе, где содержится с момента ареста.

В материалах дела отмечается, что суд счёл предъявленные аргументы недостаточными для смягчения меры пресечения. Фактически санкционный статус, отсутствие паспорта и добровольный уход с должности сенатора не перевесили тяжесть инкриминируемого преступления и оценку возможных рисков, связанных с ходом расследования.

В чем обвиняют Николая Любимова

Любимову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что в период, когда он возглавлял Рязанскую область, он получил взятки в виде денег и иного имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, вознаграждение он получал «за общее покровительство и попустительство по службе» — то есть за благоприятное отношение к взяткодателям и невмешательство в их деятельность на уровне руководителя региона. В уголовном деле фигурируют три эпизода получения взяток, относящихся ко времени его губернаторства.

Ключевым источником показаний против Любимова стал бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков. Ранее он получил 17 лет лишения свободы за мошенничество и взяточничество, и в рамках своих дел дал показания на экс-главу региона.

Николай Любимов возглавлял Рязанскую область с 2017 по 2022 год, пройдя путь от назначенного временно исполняющего обязанности до избранного губернатора. После ухода с поста главы региона он стал сенатором от Рязанской области и вошёл в Совет Федерации.

Накануне ареста Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора на основании его собственного заявления. Таким образом, к моменту заключения под стражу Любимов уже лишился статуса, дающего ему иммунитет, и формально был обычным фигурантом уголовного дела, а не действующим высокопоставленным чиновником.