Рецидивист из Самары украл золотые украшения на даче в Рязанской области

В Спасском районе Рязанской области полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже с проникновением в дачный дом.

53-летняя жительница Рязани сообщила в полицию, что обнаружила следы взлома окна в своем дачном доме в селе Огородниково. Женщина заметила, что из дома пропали золотые украшения общей стоимостью более 40 тысяч рублей. По словам заявительницы, она приехала на дачу после торжества и перед сном сняла украшения, а наутро забыла их забрать обратно в Рязань.

Сотрудники уголовного розыска и эксперты-криминалисты провели тщательный осмотр места происшествия и обнаружили следы, оставленные злоумышленником. С помощью автоматизированной системы учета они установили, что к преступлению причастен 41-летний мужчина из Самарской области.

Ранее он неоднократно был осужден за квартирные кражи и провел в местах лишения свободы более 10 лет. Освободившись около двух лет назад, он продолжил преступную деятельность.

Полицейские получили ориентировку на розыск и вскоре задержали подозреваемого.

По предварительным данным, мужчина был высажен из поезда, следовавшего из Москвы, из-за скандального поведения. На платформе в Огородниково он заметил незапертый дом и проник внутрь. Преступник постирал одежду, принял душ, перекусил и выпил спиртное, найденное в холодильнике. Осмотрев комнаты, он обнаружил золотые украшения и похитил их. Утром мужчина продолжил путь в Самару, где его узнали в поезде и сообщили о произошедшем в полицию.

Следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый заключен под стражу.