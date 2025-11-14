Полиция депортировала из Рязани преступников-мигрантов, осуждённых за грабёж и разбой

В Рязанской области сотрудники Центра временного содержания иностранных граждан и управления по вопросам миграции завершили процедуру выдворения из страны пяти иностранцев. Все они были ранее осуждены и признаны нежелательными для дальнейшего пребывания в России.

Среди выдворенных трое — граждане стран Средней Азии, один — из Закавказья, ещё один — выходец из Восточной Европы. Эти люди отбыли наказание за грабеж, разбой, кражи, а также неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

После завершения сроков заключения суд принял решение, что их дальнейшее пребывание в России недопустимо.

До отправки на родину иностранцы содержались в Центре временного размещения УМВД в Рязани в ожидании очереди на депортацию. Сотрудники полиции сопроводили их в международный аэропорт, откуда осуждённые были отправлены рейсами за пределы страны.

Транспортировка проходила за счет самих выдворяемых.

Теперь всем пятерым запрещено въезжать на территорию России минимум на пять лет.