Пассажирка получила травмы после съезда машины в кювет в Рязанской области 

11 ноября, примерно в 14:25, в Сараевском районе, в селе Кривское, вблизи дома №16 по улице Большая произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщил сайт УМВД Рязанской области.
По предварительной информации, 22-летний житель Сараевского района, управляя автомобилем «ВАЗ-21053», не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет.
В результате происшествия 46-летняя пассажирка получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.