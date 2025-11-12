Пятница, 14 ноября, 2025
Пассажирка получила травмы после съезда машины в кювет в Рязанской области 

Алексей Самохин

11 ноября, примерно в 14:25, в Сараевском районе, в селе Кривское, вблизи дома №16 по улице Большая произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщил сайт УМВД Рязанской области. 

По предварительной информации, 22-летний житель Сараевского района, управляя автомобилем «ВАЗ-21053», не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет.

В результате происшествия 46-летняя пассажирка получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

