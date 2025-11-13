Отбой угрозы БПЛА объявлен в Рязани 

Утром в четверг, 13 ноября, в Рязани и области объявлен отбой угрозы атаки беспилотников. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильные телефоны в 08:21.

Беспилотная опасность была объявлена в регионе 12 ноября в 17:06. Затем дважды приходили сообщения о том, что угроза продлевается.

В утренней сводке Минобороны РФ информации о сбитых над Рязанской областью беспилотниках не было. В период с 23.00 12 ноября до 8.00 13 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских БПЛА самолетного типа.