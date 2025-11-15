Суббота, 15 ноября, 2025
1.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Мужчина украл деньги у бывшей жены на наркотики в Новомичуринске

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

В Новомичуринске полицейские задержали мужчину по подозрению в краже сбережений из квартиры бывшей жены. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В Пронский отдел МВД обратилась 25-летняя жительница Новомичуринска, сообщив о пропаже 10 тысяч рублей из её квартиры. Женщина рассказала, что хранила деньги среди белья в шкафу. Следов вторжения в жилище обнаружено не было.

Полицейские выяснили, что в последнее время в квартире было немного посетителей, и незнакомые люди не приходили. Особое внимание правоохранителей привлёк бывший супруг заявительницы, 28-летний местный житель.

По словам женщины, их брак распался около полугода назад из-за изменения характера мужчины, который стал проявлять безразличие к семье. Однако после развода бывший муж продолжал просить разрешения на встречи с двумя малолетними детьми. Один из таких визитов состоялся пару дней назад.

Сотрудники полиции провели проверку и установили, что к краже причастен именно бывший супруг. Мужчина был задержан.

Предварительно установлено, что бывший муж заявительницы употреблял наркотики, что повлияло на его поведение и привело к разводу. Женщина, вероятно, не знала о причинах таких изменений и разрешала ему видеться с детьми. Во время одного из таких визитов мужчина остался наедине с детьми в комнате и похитил сбережения, которые затем потратил на наркотики.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.

Самые читаемые материалы

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости мира

Американский офицер Крапивник назвал событие, после которого покончат с Зеленским

Владимир Зеленский потеряет власть после взятия российской армией Харькова...
Новости России

Экс-командир «Вагнера» объяснил, зачем распространяют слухи о Пригожине

Он провёл параллель с историей, когда Колин Пауэлл размахивал пробиркой с сибирской язвой, призывая войти в Ирак.
Культура и события

Анонсировано одно из первых мероприятий проекта «Рязань – Новогодняя столица»

18 ноября в Рязани открывается выставка «Волшебство зимних праздников».

Последние новости

Рязанца задержали по подозрению в убийстве знакомого

В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары в голову.

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.

В Рязанской области сбили 25 украинских БПЛА за ночь

С 23:00 14 ноября до 7:00 15 ноября силами противовоздушной обороны в РФ были перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата.

Угроза атаки БПЛА вновь объявлена в Рязани

Жителей региона просят уйти с улиц и укрыться в зданиях, а также не подходить к окнам.  

В Рязани арестован мужчина, подозреваемый в покушении на убийство

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 12 ноября 2025 года. Между подозреваемым и 41-летним мужчиной вспыхнула ссора, возникшая на почве употребления алкоголя.

Курьер «Самоката» попал в ДТП в центре Рязани

Судя по снимку, курьер не пострадал, чего не скажешь о его транспортном средстве. 

В Рязани девушка попала под колёса — прокуратура выяснила причину

В Железнодорожном районе Рязани прокуратура проверила обстоятельства ДТП, произошедшего у дома № 82/33 на улице Ленинского Комсомола.

Полиция депортировала из Рязани преступников-мигрантов, осуждённых за грабёж и разбой

После завершения сроков заключения суд принял решение, что их дальнейшее пребывание в России недопустимо.

В Рязани подросток на электросамокате угодил под «Гранту»

Вечером 12 ноября на улице Интернациональной в Рязани произошла авария с участием электросамоката и легкового автомобиля.

В Рязани завели дело о покушении на убийство мужчины

В ходе ссоры, вспыхнувшей на фоне употребления алкоголя, между подозреваемым и 41-летним потерпевшим произошел конфликт. Разгоряченный мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудь.

Пьяная драка у кафе в центре Рязани закончилась поножовщиной

В ночь с 10 на 11 ноября жители Рязани сообщили в полицию о серьезном инциденте — у кафе на центральной улице города мужчина получил несколько ножевых ранений

Отбой угрозы БПЛА объявлен в Рязани 

Беспилотная опасность была объявлена в регионе 12 ноября в 17:06. Затем дважды приходили сообщения о том, что угроза продлевается. 

Массовое ДТП с фурой произошло на Солотчинском мосту

Столкнулись фура и несколько легковых автомобилей.

Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Сараевском районе

Происшествие произошло на трассе Сапожок – Сараи – Борец – Шацк.

В Рыбновском районе выявили нарушения в проекте госзакупки

Муниципалитет не подписал акт выполненных работ в установленный 20-дневный срок