Мужчина украл деньги у бывшей жены на наркотики в Новомичуринске

В Новомичуринске полицейские задержали мужчину по подозрению в краже сбережений из квартиры бывшей жены. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В Пронский отдел МВД обратилась 25-летняя жительница Новомичуринска, сообщив о пропаже 10 тысяч рублей из её квартиры. Женщина рассказала, что хранила деньги среди белья в шкафу. Следов вторжения в жилище обнаружено не было.

Полицейские выяснили, что в последнее время в квартире было немного посетителей, и незнакомые люди не приходили. Особое внимание правоохранителей привлёк бывший супруг заявительницы, 28-летний местный житель.

По словам женщины, их брак распался около полугода назад из-за изменения характера мужчины, который стал проявлять безразличие к семье. Однако после развода бывший муж продолжал просить разрешения на встречи с двумя малолетними детьми. Один из таких визитов состоялся пару дней назад.

Сотрудники полиции провели проверку и установили, что к краже причастен именно бывший супруг. Мужчина был задержан.

Предварительно установлено, что бывший муж заявительницы употреблял наркотики, что повлияло на его поведение и привело к разводу. Женщина, вероятно, не знала о причинах таких изменений и разрешала ему видеться с детьми. Во время одного из таких визитов мужчина остался наедине с детьми в комнате и похитил сбережения, которые затем потратил на наркотики.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.