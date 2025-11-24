Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
4.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Мужчина угрожал ножом знакомому в ходе пьяного конфликта в Шиловском районе

Анастасия Мериакри

В поселке Прибрежный Шиловского района полицейские предотвратили конфликт между двумя знакомыми. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Шиловский» поступил звонок от 44-летнего жителя поселка. Он сообщил, что его нетрезвый приятель угрожает ему ножом возле гаража. На место происшествия немедленно прибыл участковый уполномоченный полиции. Сотрудник правоохранительных органов восстановил порядок, изъял нож у 61-летнего мужчины и доставил его в отдел полиции.

По предварительной информации, утром 61-летний мужчина пришел в гараж к своему 44-летнему знакомому. Пожилой человек искал компанию для совместного употребления спиртного. Приятели купили алкоголь и начали его распитие. Во время застолья между ними возникла ссора, и старший из собутыльников обиделся на хозяина гаража. В качестве наказания он взял нож и угрожал убить знакомого. Испугавшись, потерпевший убежал и обратился в полицию.

Дознаватель полиции возбудил уголовное дело в отношении злоумышленника по части 1 статьи 119 УК РФ. По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

