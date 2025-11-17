Мужчина намеревался убить знакомого, так как тот выгонял его из дома в Сасово

Мужчина намеревался убить знакомого, так как тот выгонял его из дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В Сасовский отдел полиции обратился молодой человек, который сообщил, что его пьяный знакомый угрожает ему ножом. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Агрессивного мужчину успокоили и доставили в отдел. Нож, который угрожал использовать мужчина, был изъят.

Предварительно установлено, что 29-летний мужчина пришёл в гости к своему 18-летнему знакомому. Они устроили застолье. Вечером хозяин попросил гостя уйти, так как устал и хотел спать. Однако гость отказался. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой 29-летний достал нож и заявил, что зарежет приятеля, если тот не прекратит его выгонять. Испугавшись, молодой человек выбежал на улицу и обратился в полицию за помощью.

Дознаватель возбудил уголовное дело по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.