Понедельник, 17 ноября, 2025
3.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Мужчина намеревался убить знакомого, так как тот выгонял его из дома в Сасово

Анастасия Мериакри
Изображение от kjpargeter на Freepik

Мужчина намеревался убить знакомого, так как тот выгонял его из дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В Сасовский отдел полиции обратился молодой человек, который сообщил, что его пьяный знакомый угрожает ему ножом. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Агрессивного мужчину успокоили и доставили в отдел. Нож, который угрожал использовать мужчина, был изъят.

Предварительно установлено, что 29-летний мужчина пришёл в гости к своему 18-летнему знакомому. Они устроили застолье. Вечером хозяин попросил гостя уйти, так как устал и хотел спать. Однако гость отказался. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой 29-летний достал нож и заявил, что зарежет приятеля, если тот не прекратит его выгонять. Испугавшись, молодой человек выбежал на улицу и обратился в полицию за помощью.

Дознаватель возбудил уголовное дело по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Читайте также  В Рязанской области ПВО и РЭБ уничтожили 25 БПЛА: возгорание на предприятии, жертв нет​

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Читайте также

Долг по зарплате в рязанской автошколе превысил 200 тысяч

Происшествия

Две женщины погибли в выходные в результате ДТП в Рязанской области

Происшествия

В Рязани экс-главврач Центра гигиены получила 14 лет колонии и штраф 20 млн за взятки

Главные новости

В Рязани поймали мигранта, разбившего остановку общественного транспорта 

Главные новости

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Главные новости

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области вечером 16 ноября

Происшествия