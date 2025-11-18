Массовое отключение воды произойдет в Рязани 19 ноября

Массовое отключение воды ждет рязанцев в среду, 19 ноября. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 08:30 до 18:00 будет прекращена подача холодной воды по адресу:

— ул. Братиславская 1/2, 2 корп.1, 3 , 5/1, 7/2, 9, 13, 15/1, 17/2;

— ул. Гоголя с 3 по 39 (нечетная сторона) и с 4 по 36 (четная сторона);

— ул. Островского с 3 по 17 (нечетная сторона) и с 6 по 16 (четная сторона);

— ул. Полетаева с 1 по 15 (нечетная сторона) и с 2 по 16 (четная сторона);

— ул. Толстого 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 10 (ГКУ РО Центр социальных выплат Рязанской области), 12, 12а, 14/19;

— ул. Чернышевского 3, 4, 6, 6а, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 8, 8а, 10, 16-16а (ОГБПОУ РСК);

— ВНС Парковая-Братиславская, д.4;

— ул. Гоголя, 5 (МБУДО ДМШ №5 имени В.Ф.Бобылева);

— ул. Островского, 4 (МБДОУ Детский сад №160);

— ул. Островского,15а (МБДОУ Детский сад №12);

— ул. Полетаева , стр.14 (МБОУ Гимназия №5);

— ул. Толстого,5 (МБОУ Школа №37).

С 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

— 1-й Весенний переулок (Дядьково) 1-3,2- 4;

— 2-й Весенний переулок (Дядьково) 1-17, 2-18;

— 3-я Весенняя линия (Дядьково) 1-23, 2- 22;

— ул.Весенняя (Дядьково) 1-51, 2, — 46;

— ул. Грачи (Дядьково) 1-55, 2- 52;

— Ленпоселок (Дядьково) 1-23. 2-24;

— ул. Новая (Дядьково) 1-19, 2- 18;

— ул.Грачи д. 2/2 (производственная компания ЕРКО).