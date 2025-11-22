Двое детей пострадали в ДТП в Спасском районе

В Спасском районе произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Авария случилась 20 ноября на 227-м километре автодороги М-5 «Урал». Примерно в 15:30 38-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» из Рязани не справился с управлением и врезался в столб. В результате происшествия водитель и двое пассажиров, 14-летний и 11-летний подростки, получили травмы различной степени тяжести.

Сразу после аварии на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, опередив другие экстренные службы. Пассажирка автомобиля получила серьёзные травмы и нуждалась в немедленной медицинской помощи. Сотрудники ДПС использовали спасательное покрывало, чтобы защитить её от переохлаждения.

Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавших в ближайшее медицинское учреждение.