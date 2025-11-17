Понедельник, 17 ноября, 2025
Две женщины погибли в выходные в результате ДТП в Рязанской области

Алексей Самохин

С пятницы по воскресенье на региональных трассах произошло 15 ДТП. В результате погибли двое участников дорожного движения, ещё 23 человека получили травмы различной тяжести. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Смертельный наезд в Захаровском районе

Трагедия произошла вечером 16 ноября. В 19:55 на 562-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 47-летний житель Тульской области, сбил женщину, находившуюся на проезжей части. Пешеход погибла на месте. 

Сейчас специалисты устанавливают её личность, проверяют все детали происшествия. Проводится процессуальная проверка.

Смертельная авария в Рязанском районе 

15 ноября, около часа ночи, ещё одно смертельное ДТП произошло на 8-м километре трассы «Подвязье – Насурово – Бахмачеево». По предварительным данным, 34-летний житель Рязани, находясь за рулём Lada Granta, не удержал автомобиль на дороге, машина съехала в кювет.

Пассажирка, которой было 33 года, погибла от травм. Водитель получил повреждения, его доставили в больницу. 

Сотрудники ГАИ проводят проверку. 

Происшествия