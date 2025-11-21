Пятница, 21 ноября, 2025
Дело экс-министра строительного комплекса Рязанской области Василевского передано в суд

Алексей Самохин

В прокуратуре Рязанской области утвердили обвинительное заключение в отношении бывшего министра строительного комплекса региона Дмитрия Василевского. Экс-чиновнику вменяют несколько криминальных эпизодов: получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), покушение на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Уголовное дело уже направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу. 

Василевский обвиняется в получении 22 млн рублей от представителя коммерческой фирмы, строившей многоквартирный дом и объект социального назначения. Деньги чиновник получал лично и через посредника за беспрепятственную приемку выполненных работ со стороны заказчика.

Он же пытался получить 50 % прибыли по муниципальному контракту на строительство объекта культуры от представителя другой коммерческой фирмы, но этому помешали правоохранители.

О задержании Василевского стало известно в октябре 2024 года. Операция по задержанию была проведена при координации ФСБ России совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области при поддержке СОБР Росгвардии.

