Суббота, 22 ноября, 2025
3.7 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Бетономешалка перевернулась и оборвала линию электропередач в Спасском районе

Анастасия Мериакри
Фото: издательство "Пресса"/ ОГАИ ОМВД России по Спасскому району

В Спасском районе 20 ноября перевернулась бетономешалка. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на ОМВД России по Спасскому району.

В деревне Добрянка примерно в 13:00 63-летний водитель КамАЗа остановился на обочине для разгрузки бетона. В результате грунт обочины начал осыпаться, бетономешалка опрокинулась.

Грузовой автомобиль повредил забор частного дома, сбил электрический столб и оборвал линии электропередач. Пострадавшего водителя бетономешалки доставили в областную клиническую больницу.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Читайте также  Двое детей пострадали в ДТП в Спасском районе

Другие материалы рубрики

В Рязани и области вновь объявлена угроза атаки БПЛА 

Массовое ДТП с участием до 15 автомобилей произошло на Северной окружной в Рязани 

Жителю Шацка грозит до 10 лет лишения свободы за изготовление наркотиков

Водитель получил травмы в ДТП на улице Загородной в Рязани

Мужчина намеревался убить знакомого, так как тот выгонял его из дома в Сасово

Обломки БПЛА уничтожат в Рязани, движение ограничат в районе Московского шоссе

Самые читаемые материалы

Новости России

Игры закончились: Россия готовит для Украины «Зимний шторм»

«Такие вещи просто так не показывают. Это не случайно. Это наша земля, и мы её освободим»
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Общество

В центре Рязани начали строить новый жилой комплекс 

Проект предусматривает котельную на крыше дома, двухуровневый подземный паркинг с выходом к квартирам, закрытую территорию. Также построят 25-метровый бассейн и фитнес-центр. 
Новости России

SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

Местные жители сообщили, что слышали около 16 хлопков, также люди видели вспышки.
Кино и ТВ

Шоу «Звёзды» возвращается, батлы второго сезона стартуют 21 ноября на НТВ

На сцену снова выйдут популярные артисты, музыканты, телеведущие и шоумены, чтобы в командном юмористическом соревновании побороться за титул самой смешной звезды России.