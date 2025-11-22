Бетономешалка перевернулась и оборвала линию электропередач в Спасском районе

В Спасском районе 20 ноября перевернулась бетономешалка. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на ОМВД России по Спасскому району.

В деревне Добрянка примерно в 13:00 63-летний водитель КамАЗа остановился на обочине для разгрузки бетона. В результате грунт обочины начал осыпаться, бетономешалка опрокинулась.

Грузовой автомобиль повредил забор частного дома, сбил электрический столб и оборвал линии электропередач. Пострадавшего водителя бетономешалки доставили в областную клиническую больницу.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.