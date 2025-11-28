Новогодняя столица-2026
В выходные в Рязани выступят звёзды эстрады и кино

Валерия Мединская

В эти выходные в Рязани выступят MONA, Валерий Сюткин, Игорь Христенко и другие известные артисты. А на одну из главных сцен города выйдут наши любимые звёзды российского кино. Где и когда можно увидеть их? Предлагаем узнать в нашей афише мероприятий на 29 и 30 ноября.

29 ноября, суббота

МКЦ

Спектакль «Дублёры» (12+) — это забавный рассказ о труппе, которая пытается сыграть сцену средневековья, но закулисный хаос быстро выходит на первый план. Любовные интриги, неожиданные выходки дебютантки в исполнении Оскара Кучеры и срочная замена актера местным пожарным, которого вместе с основной ролью блестяще играет Анатолий Журавлев, накаляют обстановку до предела. Беспорядок за сценой постепенно захватывает и сам спектакль, превращая его в череду забавных ситуаций и неожиданных интриг. Зрители станут свидетелями рождения легкой, трогательной и по-настоящему смешной истории.

Билеты на спектакль ещё доступны, успейте купить. Начало в 18 часов.

Рязанский театр драмы

Спектакль «Царевна лягушка» (0+) пройдет в 14:00 и продлится 1 час. Зрителей ждёт увлекательная русская народная сказка с волшебными превращениями, приключениями и живым народным колоритом. История расскажет о том, как Иван- царевич отправляется на поиски своего счастья и сталкивается с тайной загадочной лягушки, живущей на болоте. Как она туда попала и как сумела выбраться – об этом поведает яркая и доброжелательная постановка для детей и их родителей.

Спектакль «Джек» (12+) начнётся в 18:00 и продлится 2 часа с антрактом. Это тёплая комедия о семье, где каждый переживает свои трудности: родители пробуют сохранить отношения, дочь ищет опору, а исчезновение их любимой собаки становится испытанием для всех. Действие разворачивается накануне Нового года – времени надежд и перемен. Героям предстоит рискнуть, проявить смелость и понять, что самое ценное рядом, а человек человеку – необходимость.

Рязанский государственный цирк

Шоу «Пять континентов» (0+) можно увидеть в 12:00. Это масштабный трёхчасовой проект Гии Эрадзе, в котором участвуют более 100 артистов «Росгосцирка», отмеченных международными наградами. Зрителей ждут все цирковые жанры, впечатляющие декорации, уникальные костюмы, оригинальная музыка, световые решения и яркие спецэффекты. Программа объединяет воздушную гимнастику, акробатику, работу с животными, зрелищные аттракционы и красочные тематические сцены. Кстати, это финальные показы в рамках гастролей программы в Рязани!

30 ноября, воскресенье

МКЦ

Концерт Игоря Христенко (12+) в 19:00. Игорь Христенко покажет праздничную программу «Артист, который умеет всё». Актёр с драматическим образованием, он прославился пародиями, работой в «Кривом зеркале» и озвучиванием Волка в «Ну, погоди!». На сцене зрителей ждут десятки образов, блестящий юмор и фирменный стиль одного из самых узнаваемых комиков страны.

Филармония

Концерт Валерия Сюткина (16+) в 18:00. На сцене выступит легендарный стиляга из Москвы – Валерий Сюткин, Заслуженный артист России. В этот вечер он представит программу Сюткин Rock&Roll BAND. Зрителей ждут лучшие хиты, неподвластный времени рок-н-ролл и море ярких эмоций. «Московский бит», «Оранжевый галстук», «Жёлтые ботинки» – всё то, за что Сюткина любят уже много лет.

Бар «Руки вверх» (бывший клуб «DEEP»)

Концерт «MONA» (12+) в 20:00. MONA – яркая представительница современной сцены, известная такими треками, как «Иордан», «Есенин» и другими. Её музыка с первых нот захватывает внимание, а мелодии и глубокие тексты остаются в памяти. Певица активно экспериментирует с жанрами и аранжировками, создавая свежие и современные композиции.

ДК Приокский

Концерт «Единственной маме на свете» (6+) в 12:00, вход свободный. В последнее воскресенье ноября, в День Матери, на сцене ДК пройдёт традиционный концерт, посвящённый самым дорогим женщинам – мамам. Подарок своим мамам приготовят только юные артисты.

Рязанский театр драмы

Спектакль «День рождения кота Леопольда» (6+) в 12:00, продолжительность 1 час 45 минут. История о добром и ленивом коте Леопольде, который даже мышей не ловит. Но мыши не могут смириться с его спокойной жизнью и строят хитрые козни. Всё обостряется перед Днём рождения кота, когда проказы достигают пика. Весёлая история вечной вражды кошек и мышей заканчивается дружбой и словами: «Ребята, давайте жить дружно!»

Спектакль «Сахарный ребёнок» (12+) – в 18:00 зрители смогут увидеть постановку длительностью 1 час 45 минут без антракта. Основанная на реальных событиях из книги Ольги Громовой, история рассказывает о маленькой Эле, которая, проходя через тяжёлые испытания, сохраняет удивительную стойкость, доброту и веру в людей. Её опорой становятся семейная память, мамины рассказы и образ рано ушедшего отца. Перед зрителем разворачивается глубокая и трогательная история о силе духа, сопереживании и ценностях, которые формируют личность и передаются из поколения в поколение.

