В выходные в Рязань приедут исполнители легендарной песни «Батарейка»

Погода вновь не радует рязанцев в выходные, но ноябрь – идеальное время, чтобы отправиться в театр. Мы подготовили для вас афишу на ближайшие выходные: в ней не только театральные постановки, но и концерты. Уверены, каждый найдёт мероприятие по вкусу.

22 ноября, суббота

Рязанский областной музыкальный театр

Спектакль «Легенда обо мне. Есенин» (16+) – в 18:00. Рязанский музыкальный театр представляет мировой премьерный мюзикл, созданный к 130-летию поэта. Музыку и либретто написал Александр Пантыкин. В основе сюжета – история 1918 года о жителях Константинова, оказавшихся под продразвёрсткой, и о том, как Есенин попытался им помочь. Постановка сочетает народные мотивы, частушки, элементы оперы и современные сценические жанры. В центре – три темы: родное село, отношения поэта и государства и любовь во всех её проявлениях. Это первый мюзикл о Есенине, поставленный на его малой родине.

Рязанский государственный областной театр кукол



Спектакль «Дюймовочка» (6+) – в 12:00, продолжительностью 1 час. Знакомая сказка Андерсена превращается в волшебный эксперимент: действие происходит в сказочной лаборатории, где мастер, подмастерье и главная героиня создают чудеса, из которых появляется крошка Дюймовочка. Герои вместе проходят через трудности, ищут ответы на важные вопросы и открывают силу дружбы, любви и доброты. Это трогательная и стильная постановка, которая подарит зрителям всех возрастов атмосферу настоящего волшебства.

Рязанский государственный областной театр юного зрителя



Спектакль «Гадкий утёнок» (6+) – в 12:00, продолжительностью 1 час. История повествует о котёнке-сфинксе по имени Моня, которого хозяева бросают из-за «несовершенной» породы. Попав из уютного дома в деревню к строгой бабушке, он сталкивается с холодным приёмом и непростой сельской жизнью. Постепенно Моня учится справляться с трудностями, находит друзей и завоёвывает симпатию жителей деревни, открывая для себя настоящую ценность доброты и привязанности.

Спектакль «Исполнитель желаний» (16+) – в 18:00 зрители смогут увидеть постановку продолжительностью 1 час 30 минут, без антракта. «Будь я на твоём месте, я бы…» – фраза, которая неожиданно становится реальностью для супружеской пары Богдана и Марины. Волшебным образом они меняются телами, и их жизнь полностью переворачивается, заставляя каждого взглянуть на себя и друг друга по-новому.

МКЦ



XXVII Городской открытый конкурс «Я подарю тебе романс» (6+) – в 14:00.Конкурс существует с 1997 года и объединяет людей разных профессий и возрастов, любящих романс. На сцене звучат произведения Чайковского, Глинки, Рахманинова и других композиторов. Многие участники сделали здесь свои первые творческие шаги. Сегодня это открытый городской конкурс, где выступают исполнители со всей Рязанской области.

Филармония



Концерт-спектакль детской студии РГАРНХ «Дневники памяти» (6+) – в 14:00 зрители смогут увидеть постановку о детях, прошедших через ужасы войны и сохранивших свои переживания в дневниках. Их записи – честные и прямые свидетельства жизни в гетто, концлагерях, блокадном Ленинграде, на оккупированных территориях и даже на линии фронта. В спектакле звучат дневниковые строки, стихи о детях войны, строевые и народные песни, а также произведения Высоцкого, Окуджавы и других авторов.

Бар «Руки вверх» (бывший клуб «DEEP»)



Концерт группы «Жуки» (18+) – состоится в 20:00. Рязанцы смогут увидеть культовый рок-коллектив, чьи хиты «Батарейка», «Танкист», «Подруга друга» и «Йогурты» давно стали гимнами поколения. На концерте зрителей ждут живой драйв, ностальгия и обновлённые аранжировки любимых песен.





Рязанская ВДНХ



Мастер-класс по рисованию картины «Гранаты» (12+) – в 17:00. Под руководством Анастасии Полоховой участники создадут яркую летнюю работу и заберут её с собой. Стоимость – 1500 рублей. Записаться можно в группе Вконтакте.

23 ноября, воскресенье

ДК Приокский



Концерт «Мелодия для души» (6+), вход свободный – в 17:00 гостей ожидает программа, где выступят Любовь Рощина и Александр Фирсов из ДК «Приокский». Они исполнят романсы и ретро-песни советских и российских композиторов, включая «Тройку», «Ни минуты покоя», «Все, что было», «Ах, любовь» и другие. Прозвучит и патриотический блок, посвящённый Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

Рязанский государственный областной театр юного зрителя



Спектакль «Репка» (0+) – в 10:00, продолжительностью 40 минут. Добрая и поучительная сказка о том, что любую трудность легче преодолеть вместе. В игровой форме дети узнают важные жизненные уроки, а каждый маленький зритель станет участником событий и поможет героям выполнить общее дело.

Спектакль «Космос, нервная система и шмат сала» (16+) – в 18:00, продолжительностью 1 час 25 минут. Рязанцы увидят спектакль по житейским комедиям Василия Шукшина – истории о людях, которые борются с одиночеством и быстрым течением жизни. Герои сталкиваются характерами, и из этих столкновений рождаются смех и трогательность. Меняются времена и одежда, но души остаются прежними – ранимыми, противоречивыми, смешными и живыми.