В четверг, 27 ноября, в 14:30 в Малом конференц-зале библиотеки имени Горького в Рязани пройдёт творческая встреча с Любовью Кантаржи «Слова любви необъяснимые».

Любовь Николаевна Кантаржи – детская писательница, журналист, сценарист, литературный редактор издательства «Зёрна», член Союза журналистов России, член Союза писателей России.

В течение нескольких лет Любовь Кантаржи сотрудничала с московским телеканалом «Радость моя», для которого писала сценарии в программу «Шишкин лес», а также вела в детском журнале «Ступени» рубрику «Божья коровка».

На основе рубрики сложилась книга «Чудеса без конца». Удивительные истории о том, как Крылатик и Крапинка разгадывали тайны и загадки этого мира, были выпущены в издательстве «Зёрна». В нем же была подготовлена к печати вторая книга с теми же героями – «Приключения Крылатика и Крапинки в Сказочном Лесу», в которой затрагиваются сложные вопросы нравственного выбора.

Работая на радио, Любовь Николаевна Кантаржи записала для эфира большое количество аудиокниг для детей и взрослых, среди них «Уроки французского» Валентина Распутина, «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Кейт ДиКамилло, «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца, рассказы Николая Носова, Виктора Драгунского и другие.

В 2019 г. в издательстве «Новое Небо» вышла повесть Л.Н. Кантаржи «Матрёшкино счастье» – это первый опыт работы автора над произведением для взрослой аудитории.

На творческой встрече Любовь Николаевна представит новую версию книги «Матрёшкино счастье» под названием «Что, если бы…».

Возрастное ограничение: 12+.