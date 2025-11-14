Пятница, 14 ноября, 2025
6 C
Рязань
Все события Рязани и областиКультура и события

Три в одном в «Марко Молл»: шопинг, отдых и забота о здоровье

Реклама: МК ООО "МАРКО МОЛЛ", ИНН: 3900033974, erid: 2VtzqwTM3YC
Алексей Самохин

В ТРЦ «Марко Молл» пройдут «Дни здоровья», где гости смогут пройти бесплатное медицинское обследование, а также посетить встречу с психологом. Никаких записей на месяц вперед — можно просто совместить поход за покупками или на выставки с заботой о себе.

21–22 ноября — бесплатные обследования от специалистов Областной клинической больницы (ОКБ).

Что узнают о своем здоровье посетители:

  • анализ крови на уровень глюкозы и холестерина;
  • кардиовизор (экспресс‑оценка работы сердца);
  • спирометрия — исследование функции дыхания, которое помогает выявить отклонения в работе легких;
  • смокелайзер (определение уровня угарного газа — особенно полезно для тех, кто уверен, что «одна сигарета в день — это почти ЗОЖ»).

Прием будут вести терапевт и две квалифицированные медсестры.

Потратив полчаса времени, «пациенты» Дней здоровья в «Марко Молл» будут знать о своих показателях или необходимости корректировки образа жизни больше, чем Google знает о поисковых запросах пользователей в сети.

День здоровья в «Марко Молл»,
21–22 ноября, 10:00–13:30. Вход — свободный. 0+.

23 ноября в «Марко Молл» — встреча с психологом Ренатой Киселёвой. Тема беседы: «Семейные сценарии: не повторить детство, а создать свое».

«Семейные сценарии» — это не про то, как каждый год на Новый год готовить один и тот же салат. На встрече с Ренатой Николаевной гости узнают, как выйти за рамки общепринятых шаблонов и создать свою собственную уникальную историю.

Встреча пройдёт в формате лекции и последующей беседы со специалистом. Все принесенные вопросы не останутся без ответов и лайфхаков для мирного сосуществования с близкими.

Встреча с психологом, 23 ноября, 15:00, фудкорт. Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69158034068ff001b7626038

Рената Николаевна Киселёва — эксперт‑психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук с опытом более 25 лет. Место работы: Клиника М. Кирсанова. В практике использует эмоционально‑образный и системный подход, методы гештальт‑ и арт‑терапии. Специализируется на семейных и родительско‑детских отношениях, решении конфликтов во взаимоотношениях — даже тех, что копились со времён первого «я сам!».

Клиника М. Кирсанова работает в Рязани с 2018 года. Психологи и психотерапевты клиники проходят подготовку, соответствующую современным международным стандартам психотерапевтической практики.

Три в одном в «Марко Молл»: шопинг, отдых и забота о здоровье

А в предстоящие семейные выходные в ТРЦ  —  сразу несколько сказочных и «пушистых»  событий.

15–16 ноября — дни «усатых‑полосатых» в «Марко Молл». На международную выставку кошек (0+) всех пород, организованную клубом Alisa‑Best‑Cat‑Club, приедут питомцы из разных городов России. Гости смогут оценить прекрасный экстерьер животных, присмотреть питомца у заводчиков и получить консультации по уходу и кормлению. Выставка будет работать с 10:00 до 19:00, вход платный.

Три в одном в «Марко Молл»: шопинг, отдых и забота о здоровье

Субботняя середина ноября в «Марко Молл» также напомнит всем — и маленьким, и взрослым — что самый яркий и долгожданный праздник уже не за горами. 15 ноября в «Марко Молл» отпразднуют День рождения Деда Мороза. В программе: творческое занятие по созданию подарков, выступление ходулистов, крио‑шоу со ледяными и завораживающими эффектами и общее поздравление новогоднего волшебника. Начало в 14:30, вход свободный, 0+.

Самые читаемые материалы

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...
Общество

Мобильный интернет вновь заработал в Рязани 

В соцсетях рязанцы сообщают, что мобильного интернета у них не было ещё со вчерашнего дня, у «везунчиков» он пропал около 9 часов утра сегодня. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости России

SHOT: Жители Орла проснулись от мощных взрывов — обломки дронов повредили авто

Очевидцы сообщили журналистам о мощных хлопках и ярких вспышках, озарявших предрассветное небо.

Последние новости

Где провести ближайшие выходные в Рязани? Афиша мероприятий на 15-16 ноября

Рязанцев ждут несколько интересных спектаклей, концерты и мастер-классы.

Дед Мороз отметит день рождения в рязанском Лесопарке 18 ноября

Праздник обещает стать ярким сигналом о скором приближении Нового года и первым шагом в череду зимних чудес.

Новая «Иллюзия обмана» и «Горыныч»: что посмотреть в кинотеатрах Рязани на выходных

Когда вы в последний раз были в кино? Самое время устроить себе приятный вечер! Ловите свежую подборку фильмов, которые уже вышли в прокат. Их уже можно посмотреть в кинотеатрах Рязани. 

Анонсировано одно из первых мероприятий проекта «Рязань – Новогодняя столица»

18 ноября в Рязани открывается выставка «Волшебство зимних праздников».

Мероприятия Новогодней столицы пройдут в Рязани с 13 декабря по 7 января 

Самые массовые намечены на 13 декабря, в ночь на 1 января и на 7 января 2026 года на Лыбедском бульваре.

В театре «Переход» состоялась премьера спектакля «Бурные дни Гарунского»

Персонажи в постановке доведены до абсурда, но оттого становятся только узнаваемее и смешнее.

В выходные рязанцев приглашают посетить литературный вечер, концерты и бал

Представляем вашему вниманию афишу событий грядущих выходных.

Рязанский Мампус вышел в финал всероссийского конкурса от Туту

Голосование проходит в официальной группе компании  ВКонтакте, и впереди — решающий этап.

Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах певицы перед концертом в Рязани

Mash пишет, что Марина жаловалась на боли в суставах и онемение ног. Якобы врачи не рекомендовали ей выступать, но она решила выйти на сцену. 

Рязанский драмтеатр представил спектакль «Есенин» в Таиланде

Постановка «Есенин» стала частью фестивальной программы, посвящённой русской культуре.

В Рязани открылся первый Театральный фестиваль имени Эраста Гарина

Фестиваль проводится с 5 по 11 ноября по инициативе Рязанского театра юного зрителя и при поддержке регионального Правительства.

Павел Малков: Гала-концерт стал первым важным шагом в развитии Рязанского театра балета

Губернатор Павел Малков посетил гала-концерт, посвященный созданию Рязанского театра балета – проекта, который реализуется по инициативе главы региона.

Фрагменты из знаменитых балетных спектаклей исполнят на открытии Рязанского театра балета

В Рязанской области прошел брифинг, посвященный открытию Рязанского театра балета.

Первый фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима» пройдет в Рязани

Мастера приедут из Москвы, Подмосковья, Тверской, Краснодарской областей, Чувашской республики и других регионов России, а также из Витебска.

В выходные рязанцев приглашают посетить мастер-классы, спектакли и праздничные концерты 

Представляем вашему вниманию актуальную афишу событий для всей семьи, в которую вошли мероприятия на любой вкус и увлечения.