Три в одном в «Марко Молл»: шопинг, отдых и забота о здоровье

В ТРЦ «Марко Молл» пройдут «Дни здоровья», где гости смогут пройти бесплатное медицинское обследование, а также посетить встречу с психологом. Никаких записей на месяц вперед — можно просто совместить поход за покупками или на выставки с заботой о себе.

21–22 ноября — бесплатные обследования от специалистов Областной клинической больницы (ОКБ).

Что узнают о своем здоровье посетители:

анализ крови на уровень глюкозы и холестерина;

кардиовизор (экспресс‑оценка работы сердца);

спирометрия — исследование функции дыхания, которое помогает выявить отклонения в работе легких;

смокелайзер (определение уровня угарного газа — особенно полезно для тех, кто уверен, что «одна сигарета в день — это почти ЗОЖ»).

Прием будут вести терапевт и две квалифицированные медсестры.

Потратив полчаса времени, «пациенты» Дней здоровья в «Марко Молл» будут знать о своих показателях или необходимости корректировки образа жизни больше, чем Google знает о поисковых запросах пользователей в сети.

День здоровья в «Марко Молл»,

21–22 ноября, 10:00–13:30. Вход — свободный. 0+.

23 ноября в «Марко Молл» — встреча с психологом Ренатой Киселёвой. Тема беседы: «Семейные сценарии: не повторить детство, а создать свое».

«Семейные сценарии» — это не про то, как каждый год на Новый год готовить один и тот же салат. На встрече с Ренатой Николаевной гости узнают, как выйти за рамки общепринятых шаблонов и создать свою собственную уникальную историю.

Встреча пройдёт в формате лекции и последующей беседы со специалистом. Все принесенные вопросы не останутся без ответов и лайфхаков для мирного сосуществования с близкими.

Встреча с психологом, 23 ноября, 15:00, фудкорт. Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69158034068ff001b7626038

Рената Николаевна Киселёва — эксперт‑психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук с опытом более 25 лет. Место работы: Клиника М. Кирсанова. В практике использует эмоционально‑образный и системный подход, методы гештальт‑ и арт‑терапии. Специализируется на семейных и родительско‑детских отношениях, решении конфликтов во взаимоотношениях — даже тех, что копились со времён первого «я сам!».

Клиника М. Кирсанова работает в Рязани с 2018 года. Психологи и психотерапевты клиники проходят подготовку, соответствующую современным международным стандартам психотерапевтической практики.

А в предстоящие семейные выходные в ТРЦ — сразу несколько сказочных и «пушистых» событий.

15–16 ноября — дни «усатых‑полосатых» в «Марко Молл». На международную выставку кошек (0+) всех пород, организованную клубом Alisa‑Best‑Cat‑Club, приедут питомцы из разных городов России. Гости смогут оценить прекрасный экстерьер животных, присмотреть питомца у заводчиков и получить консультации по уходу и кормлению. Выставка будет работать с 10:00 до 19:00, вход платный.

Субботняя середина ноября в «Марко Молл» также напомнит всем — и маленьким, и взрослым — что самый яркий и долгожданный праздник уже не за горами. 15 ноября в «Марко Молл» отпразднуют День рождения Деда Мороза. В программе: творческое занятие по созданию подарков, выступление ходулистов, крио‑шоу со ледяными и завораживающими эффектами и общее поздравление новогоднего волшебника. Начало в 14:30, вход свободный, 0+.