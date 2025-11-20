Рязань стала Новогодней столицей России – 2026. Организаторы приготовили уникальную программу мероприятий, которая подарит жителям и гостям города атмосферу праздника и волшебства.

13 декабря с 15.00 до 15.15 на Главной сцене у цирка пройдёт танцевальный флешмоб «Навстречу новогодней столице»! Не важно, умеете ли вы танцевать, главное, чтобы у вас было хорошее настроение!

С 15.15 до 16.15 – самое время узнать «Все про Новый год», вспомнить новогодние традиции и совершить увлекательное путешествие по страницам истории Нового года.

В ожидании Деда Мороза и подарков сердца детей бьются быстрее, а глаза светятся от восторга! С 16.15 до 17.15 новогодний интерактивный спектакль «Грибная сказка Деда Мороза» напомнит о том, что каждый взрослый в душе ребенок.

В 17.30 рязанцы и гости Новогодней столицы отправятся в захватывающее путешествие в пространстве и времени в мир новогодних чудес! Главная героиня, Снежанушка – дитя современных технологий, рожденное искусственным интеллектом и призванное хранить новогоднее чудо. Чтобы чудо свершилось, Снежанушке предстоит обрести человеческие чувства: радость, восхищение, стойкость, благодарность, вдохновение, любовь. А настоящая любовь, как известно, творит чудеса!

С 19.00 до 20.00 на Главной сцене Новогодней столицы России-2026 выступит российская певица и блогер Bearwolf (Валерия Василевская).

Возрастное ограничение: 0+.