Рязанский музыкальный театр представит мюзикл «Лестница для миллионера» в Москве

Анастасия Мериакри

Рязанский областной музыкальный театр принимает участие в десятом Международном фестивале музыкальных театров «Видеть музыку». Фестиваль проходит с сентября по декабрь этого года на площадках всех музыкальных театров Москвы и организован Ассоциацией музыкальных театров (АМТ).

Фестиваль направлен на обмен творческим опытом и укрепление культурных связей между театральными коллективами России и стран СНГ. В этом году в рамках мероприятия зрители смогут увидеть более сорока постановок, включая работы зарубежных партнеров, таких как Театр музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана и Национальный большой театр оперы и балета Республики Беларусь.

24 ноября Рязанский областной музыкальный театр представил на сцене Детского музыкального театра юного актера мюзикл «Лестница для миллионера» (12+) в Москве. В постановке популярные хиты итальянской эстрады исполнялись на русском языке под аккомпанемент оркестра.

Программа фестиваля включает не только сценические показы, но и дискуссии, круглые столы по вопросам развития музыкальных театров, встречи с критиками и студентами профильных учебных заведений, а также творческие лаборатории и мастер-классы.

1 декабря в Большом театре России состоится церемония вручения Всероссийской премии «Легенда», которая присуждается за выдающийся вклад в развитие музыкально-театрального искусства.

