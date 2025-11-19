Четверг, 20 ноября, 2025
Рязанец Никита Осин выступит на концерте в честь дня рождения SHAMANA

Анастасия Мериакри
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, поделился с РИА Новости своими планами на предстоящий день рождения. Свое 34-летие певец отметит на сцене Государственного Кремлевского дворца, представив программу под названием «SHAMAN. 30 лет на сцене» (6+).

Концерты в Кремле состоятся 22 и 23 ноября. SHAMAN отметил, что это будет не просто концерт, а настоящее действо, включающее конферанс, стендап, исповедь и интервью, где он расскажет о своем жизненном пути с детства до 34 лет.

По словам артиста, программа будет построена таким образом, чтобы за один вечер зрители могли пережить весь его творческий путь длиной в 30 лет. Со сцены прозвучат истории из жизни певца, шутки, философские размышления. Как будто зритель находится не в Кремле, а просто на кухне, в интимной обстановке.

«Это будет откровенный разговор со зрителем, эмоции, переживания — из детства и к 34 годам», — добавил он.

SHAMAN также сообщил, что в концерте примут участие народный артист РФ Григорий Лепс и артист продюсерского центра Shaman Никита Осин.

