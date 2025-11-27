«Один дома» и «Мышиный переполох»: кинотеатры Рязани переходят в новогодний режим

Совсем скоро — Новый год! Рязань, ставшая Новогодней столицей России, активно погружается в атмосферу праздника, и кинотеатры не остаются в стороне: они уже готовятся дарить зрителям зимнее настроение. На этой неделе в прокат выходят первые новогодние фильмы.

Мы подготовили для вас киноафишу, в которой расскажем, что можно увидеть в рязанских кинотеатрах.

Два мира, одно желание (16+)

– Мелодрама. Турция

– Продолжительность: 1 час 56 минут

– На первый взгляд Бильге и Джан – полные противоположности: он известный археолог, она успешный юрист. Когда-то в детстве они дружили, и это чувство постепенно переросло во что-то большее. Годы разлучили их, но судьба снова сводит вместе, ставя их отношения перед новым испытанием. Сможет ли их любовь выдержать все трудности и доказать, что настоящие чувства способны менять жизнь?

По-братски (16+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 41 минута

– Антон и Света Лебедевы решили развестись, но по документам им нужно вернуться в далёкий северный городок Нежногорье, где их когда-то расписали. В дорогу с ними случайно отправляется сумасшедшая соседская семейка – Валентин и Варвара Бублики и их непоседливый сын Платон Валентинович. Антон и Света даже не подозревают, какие неожиданные приключения их ждут по пути.

Есть только МиГ (12+)

– Военный. Россия

– Продолжительность: 1 час 50 минут

– На дворе 1944 год. Несколько офицеров из-за проблем со здоровьем отправляют служить на ложный аэродром, его используют как приманку, чтобы вводить в заблуждение гитлеровцев. Лётчик Иван Поливанов случайно узнаёт, что враг принимает этот аэродром за настоящий и происходит это в самый неподходящий момент.

Одна дома 3 (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 23 минуты

– В канун Нового года у Стефании всё идёт наперекосяк – её маму похищают. Злоумышленники требуют вернуть алмазы, которые ещё давно пропали из семьи. Отчаявшаяся Стефания обращается к друзьям, и вместе они решают провернуть рискованную, почти сказочную операцию по спасению. Это история о том, как дружба, смелость и любовь помогают творить настоящие новогодние чудеса.

Эльф и украденное Рождество (6+)

– Анимация. Германия

– Продолжительность: 1 час 41 минута

– Эльф Йо-йо с детства мечтал работать на заводе Санты, но, став частью команды, обнаружил: теперь всё делают роботы, дух Рождества исчез, а сам Санта пропал.

Когда злодейка Кибер Скрудж взламывает систему безопасности и грозит сорвать праздник, Йо-йо собирает друзей и отправляется на поиски Санты. Теперь именно ему предстоит спасти Рождество.

Письмо Деду Морозу (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 30 минут

– Пётр Безуглов – серьёзный юрист, который давно разучился мечтать. Всё меняется, когда его сын Ванечка отправляет в волшебный почтовый ящик папины старые письма Деду Морозу. Детские фантазии Петра начинают сбываться одна за другой, превращая жизнь семьи в хаос. Чтобы всё остановить, ему нужно найти тот самый почтовый ящик и отменить желания, пока не стало поздно.

Мышиный переполох (6+)

– Комедия. Норвегия

– Продолжительность: 1 час 20 минут

– В канун Рождества семья мышей готовится к празднику в своём уютном доме, когда внезапно появляются незваные гости – люди. Мышам нужно срочно скрыть следы и защитить своё жилище. Они не собираются уступать дом и решительно настроены прогнать двуногих захватчиков.