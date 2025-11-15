Суббота, 15 ноября, 2025
6.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиКультура и события

Музей-заповедник Сергея Есенина представил выставку в Индии

Анастасия Мериакри

В рамках празднования 130-летия со дня рождения Сергея Есенина в Русском доме в Индии открылась выставка «Знакомый ваш Сергей Есенин» (6+). Экспозиция подготовлена Рязанским государственным музеем-заповедником С.А. Есенина.

В Нью-Дели состоялась международная конференция «Индия и Россия: построение мостов между сообществами через язык, литературу, перевод и культуру». Мероприятие прошло при поддержке фонда «Русский мир» и было организовано Центром русских исследований и Школой языковых, литературных и культурных исследований Университета имени Джавахарлала Неру. На церемонии открытия участников приветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Индии Денис Алипов. Доклады участников касались языковедения, особенностей перевода и культурных пересечений в индийской и русской литературе.

Директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Вячеслав Журавлёв отметил важность культурного диалога с Индией. Он рассказал о деятельности музея, направленной на сохранение творческого наследия великого поэта, а также о выставочных проектах, посвящённых 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Журавлёв также обсудил возможности сотрудничества. В знак признания заслуг музею, профессор Киран Сингх Верма, заведующий Центром русских исследований, и Елена Ремизова, руководитель Русского центра науки и культуры в Ченнаи, получили научные издания музея, которые пополнят коллекции их библиотек.

В Ченнаи, в рамках празднования 130-летия со дня рождения Сергея Есенина, в Русском доме прошёл цикл культурно-просветительских мероприятий. На открытии выставки «Знакомый ваш Сергей Есенин» выступил Генеральный консул России в Ченнаи Валерий Ходжаев. Он подчеркнул значимость и объединяющий потенциал мероприятий, в которых участвуют музеи и представители культурной среды Индии. Ходжаев также отметил важность проекта в связи с юбилеем поэта и его роль в понимании русской души.

Для гостей была организована экскурсия. Все желающие могли прочитать любимые произведения поэта. Выставка, переведённая на английский язык, открыта для посетителей до 17 ноября. Ожидается, что экспозицию, посвящённую жизни и творчеству С.А. Есенина, его малой Родине, увидят более 18 тысяч человек.

Музей-заповедник Сергея Есенина представил выставку в Индии
Музей-заповедник Сергея Есенина представил выставку в Индии
Музей-заповедник Сергея Есенина представил выставку в Индии
Музей-заповедник Сергея Есенина представил выставку в Индии
Музей-заповедник Сергея Есенина представил выставку в Индии
Музей-заповедник Сергея Есенина представил выставку в Индии
Музей-заповедник Сергея Есенина представил выставку в Индии
Музей-заповедник Сергея Есенина представил выставку в Индии
Музей-заповедник Сергея Есенина представил выставку в Индии

Самые читаемые материалы

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Погода

Рязанская область готовится к снегу и штормовому ветру

По данным Гидрометцентра и спутниковых систем наблюдения, 15 и 16 ноября в регионе прогнозируется сложная метеообстановка — дожди сменятся мокрым снегом, а температура резко опустится ниже нуля.
Новости России

Экс-командир «Вагнера» объяснил, зачем распространяют слухи о Пригожине

Он провёл параллель с историей, когда Колин Пауэлл размахивал пробиркой с сибирской язвой, призывая войти в Ирак.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...

Последние новости

Где провести ближайшие выходные в Рязани? Афиша мероприятий на 15-16 ноября

Рязанцев ждут несколько интересных спектаклей, концерты и мастер-классы.

Дед Мороз отметит день рождения в рязанском Лесопарке 18 ноября

Праздник обещает стать ярким сигналом о скором приближении Нового года и первым шагом в череду зимних чудес.

Три в одном в «Марко Молл»: шопинг, отдых и забота о здоровье

В ТРЦ «Марко Молл» пройдут «Дни здоровья», где гости смогут пройти бесплатное медицинское обследование, а также посетить встречу с психологом. Никаких записей на месяц вперед — можно просто совместить поход за покупками или на выставки с заботой о себе.

Новая «Иллюзия обмана» и «Горыныч»: что посмотреть в кинотеатрах Рязани на выходных

Когда вы в последний раз были в кино? Самое время устроить себе приятный вечер! Ловите свежую подборку фильмов, которые уже вышли в прокат. Их уже можно посмотреть в кинотеатрах Рязани. 

Анонсировано одно из первых мероприятий проекта «Рязань – Новогодняя столица»

18 ноября в Рязани открывается выставка «Волшебство зимних праздников».

Мероприятия Новогодней столицы пройдут в Рязани с 13 декабря по 7 января 

Самые массовые намечены на 13 декабря, в ночь на 1 января и на 7 января 2026 года на Лыбедском бульваре.

В театре «Переход» состоялась премьера спектакля «Бурные дни Гарунского»

Персонажи в постановке доведены до абсурда, но оттого становятся только узнаваемее и смешнее.

В выходные рязанцев приглашают посетить литературный вечер, концерты и бал

Представляем вашему вниманию афишу событий грядущих выходных.

Рязанский Мампус вышел в финал всероссийского конкурса от Туту

Голосование проходит в официальной группе компании  ВКонтакте, и впереди — решающий этап.

Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах певицы перед концертом в Рязани

Mash пишет, что Марина жаловалась на боли в суставах и онемение ног. Якобы врачи не рекомендовали ей выступать, но она решила выйти на сцену. 

Рязанский драмтеатр представил спектакль «Есенин» в Таиланде

Постановка «Есенин» стала частью фестивальной программы, посвящённой русской культуре.

В Рязани открылся первый Театральный фестиваль имени Эраста Гарина

Фестиваль проводится с 5 по 11 ноября по инициативе Рязанского театра юного зрителя и при поддержке регионального Правительства.

Павел Малков: Гала-концерт стал первым важным шагом в развитии Рязанского театра балета

Губернатор Павел Малков посетил гала-концерт, посвященный созданию Рязанского театра балета – проекта, который реализуется по инициативе главы региона.

Фрагменты из знаменитых балетных спектаклей исполнят на открытии Рязанского театра балета

В Рязанской области прошел брифинг, посвященный открытию Рязанского театра балета.

Первый фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима» пройдет в Рязани

Мастера приедут из Москвы, Подмосковья, Тверской, Краснодарской областей, Чувашской республики и других регионов России, а также из Витебска.