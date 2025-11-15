Музей-заповедник Сергея Есенина представил выставку в Индии

В рамках празднования 130-летия со дня рождения Сергея Есенина в Русском доме в Индии открылась выставка «Знакомый ваш Сергей Есенин» (6+). Экспозиция подготовлена Рязанским государственным музеем-заповедником С.А. Есенина.

В Нью-Дели состоялась международная конференция «Индия и Россия: построение мостов между сообществами через язык, литературу, перевод и культуру». Мероприятие прошло при поддержке фонда «Русский мир» и было организовано Центром русских исследований и Школой языковых, литературных и культурных исследований Университета имени Джавахарлала Неру. На церемонии открытия участников приветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Индии Денис Алипов. Доклады участников касались языковедения, особенностей перевода и культурных пересечений в индийской и русской литературе.

Директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Вячеслав Журавлёв отметил важность культурного диалога с Индией. Он рассказал о деятельности музея, направленной на сохранение творческого наследия великого поэта, а также о выставочных проектах, посвящённых 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Журавлёв также обсудил возможности сотрудничества. В знак признания заслуг музею, профессор Киран Сингх Верма, заведующий Центром русских исследований, и Елена Ремизова, руководитель Русского центра науки и культуры в Ченнаи, получили научные издания музея, которые пополнят коллекции их библиотек.

В Ченнаи, в рамках празднования 130-летия со дня рождения Сергея Есенина, в Русском доме прошёл цикл культурно-просветительских мероприятий. На открытии выставки «Знакомый ваш Сергей Есенин» выступил Генеральный консул России в Ченнаи Валерий Ходжаев. Он подчеркнул значимость и объединяющий потенциал мероприятий, в которых участвуют музеи и представители культурной среды Индии. Ходжаев также отметил важность проекта в связи с юбилеем поэта и его роль в понимании русской души.

Для гостей была организована экскурсия. Все желающие могли прочитать любимые произведения поэта. Выставка, переведённая на английский язык, открыта для посетителей до 17 ноября. Ожидается, что экспозицию, посвящённую жизни и творчеству С.А. Есенина, его малой Родине, увидят более 18 тысяч человек.