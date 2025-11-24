Новогодняя столица-2026
Более 5 тысяч зрителей посетили фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной. Семья»

Анастасия Мериакри

В Рязанской области подвели итоги X Международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной. Семья», основными темами которого в этом году стали семейные ценности и укрепление духовных связей между поколениями. С 16 по 23 ноября, когда проходил Международный творческий проект, спектакли посетили более 5 тысяч зрителей.

Ежегодный театральный фестиваль состоялся на базе Рязанского областного театра драмы. В программе приняли участие 11 спектаклей от российских и зарубежных театров. Среди них были выступления Ереванского государственного камерного театра, Гомельского областного драматического театра, Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля, Костромского драматического театра им. А.Н. Островского и Камерного драматического театра г. Вологды, а также других коллективов.

Конкурсная программа фестиваля включала 10 номинаций. Жюри высоко оценило постановку «Капитанская дочка» (12+), основанную на одноименной повести А.С. Пушкина, которую представил Курганский театр драмы.

Лучшим режиссером был признан Заслуженный деятель искусств Южной Осетии Роман Габриа за работу над спектаклем «Ивановъ. Русскій Гамлетъ» (18+) Гомельского областного драматического театра.

В номинации на лучшую мужскую роль победителем стал актер Сергей Юревич. Актриса Орели Эмбер, исполнившая роль в спектакле «Nakata» (16+) французской театральной компании «CIE TELMAH OKUS POKUS», получила награду за лучшую женскую роль.

Фестиваль «Свидания на Театральной. Семья» включал серию творческих встреч. Были организованы лекция по основам светского этикета, мастер-класс по написанию театральных рецензий, а также круглый стол на тему «Театр XXI века: региональный и мировой взгляд».

