Митрополит Марк в Париже провел церемонию прощания с художником-авангардистом Эриком Булатовым

Анастасия Мериакри

14 ноября в соборе Живоначальной Троицы в Париже прошла церемония отпевания известного российского художника-авангардиста Эрика Булатова, который скончался в столице Франции несколько дней назад. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Богослужение возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, управляющий Патриаршим экзархатом Западной Европы и Корсунской епархией, ему помогали священники собора.

Перед началом обряда митрополит Марк обратился к собравшимся с кратким надгробным словом, отметив, что Эрик Булатов, которого крестили с именем Иларион, часто говорил, что «в основе мира — свет, а не тьма». Эти слова отражают евангельскую истину, так как в Евангелии от Иоанна говорится, что «Он есть свет миру».

На прощание с художником пришли его вдова Н. Годзина, близкие родственники, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации А. Ю. Мешков, директор Российского духовно-культурного православного центра в Париже А. И. Котлова и другие официальные лица, деятели культуры и ценители творчества Булатова.

Похороны художника состоятся в Москве.

После официальной части, на которой высокие гости выразили слова доброй памяти и соболезнований по случаю кончины художника, новопреставленному пропели «Вечную память». Затем состоялся поминальный фуршет.

Напомним, 13 ноября в Александро-Невском кафедральном соборе Парижа прошла торжественная Божественная литургия, которую возглавил сам митрополит Иоанн, глава Архиепископии православных церквей русской традиции. По приглашению владыки Иоанна в службе участвовал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

