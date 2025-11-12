Рязанская область в лидерах в национальном рейтинге регионов РФ по уровню развития кластеров

Рязанская область продемонстрировала высокие показатели по уровню развития кластеров и заняла III место в Национальном рейтинге субъектов РФ. Результаты были озвучены в Уфе, где в эти дни проходит Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка» и «Инновационный потенциал Уфы».

Национальный рейтинг подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Экспертный совет был сформирован из представителей федеральных органов власти, институтов развития, высших учебных заведений и профессионального сообщества. В основе исследования ― комплексная оценка регионов на предмет зрелости и результативности реализации кластерной политики. Методология базируется на 21 частном показателе, объединенном в пять аналитических блоков. В итоговый рейтинг вошли 20 регионов, показавших лучшие результаты.

Как рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в социальной сети, на сегодняшний день в Рязанской области сформирован 21 промышленный кластер с участием 181 компании с общей выручкой более 287,9 млрд руб.