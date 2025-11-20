Политолог Мостяев прокомментировал выборы в ключевом городе Армении 

Рязанский политолог Юрий Мостяев проанализировал выборы в армянской общине Вагаршапат, где расположен город Эчмиадзин — резиденция католикоса Гарегина Второго. Муниципальная избирательная кампания стала проверкой сил перед предстоящими парламентскими выборами 2026 года.​

Правящая партия «Гражданский договор» мобилизовала существенные ресурсы для победы в этой кампании. Поражение в городе, имеющем статус духовной столицы, дало бы оппозиции мощный инструмент мобилизации и поставило под сомнение уровень поддержки власти по всей стране. Вагаршапат превратился в генеральную репетицию главного политического противостояния.​

По мнению политолога, Эчмиадзин приобрел для Никола Пашиняна значение ключевого плацдарма. Длящееся противостояние с Армянской Апостольской Церковью требует от премьер-министра закрепления позиций именно здесь. Курс правительства вызывает опасения у специалистов.​

Пересмотр подходов к карабахскому вопросу и национальной идентичности создал прямое противоречие между властью и духовным институтом. Жесткий административный контроль над городом, в котором находится резиденция Католикоса, превращается в рычаг давления. Власть стремится ослабить один из последних центров идеологического несогласия.