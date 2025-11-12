Павел Малков: Платформенная экономика успешно развивается

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках участия в мероприятиях Дня платформенной экономики, которые прошли на площадке Национального центра «Россия» в Москве, принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ под руководством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина.

На заседании шла речь о меморандуме добросовестных практик цифровых платформ. Обсуждались вопросы, касающиеся развития платформизации экономики, в том числе регулирования процессов в этой сфере, возможностей и эффектов, которые она даёт. В работе приняли участие руководители ряда федеральных министерств и ведомств, председатели комиссий Государственного совета РФ, главы регионов страны.

Максим Орешкин отметил, что межведомственная рабочая группа создана по поручению Президента России, вопросы по развитию экосистемы цифровой экономики и цифровых платформ сейчас очень важны.

«Задача – максимально этому способствовать, защищая права потребителей и поставщиков услуг, находить правильный баланс в динамичном процессе внедрения платформ в нашу жизнь», – сказал Максим Орешкин.

Он подчеркнул, что это новый вид организации экономической деятельности, эффективно заменяющий нерегулируемую рыночную экономику благодаря прозрачности, цифровизации. Меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ он назвал одним из важных документов саморегулирования отрасли, которое должно способствовать достижению поставленных целей.

Павел Малков в комментарии журналистам по итогам заседания межведомственной рабочей группы сказал: