Новогодняя столица-2026
Пятница, 28 ноября, 2025
5.8 C
Рязань
Все события Рязани и областиВласть и политика

Новым главой Общественной палаты Рязани стал руководитель поисковиков Николай Стрелков

Алексей Самохин
Николай Стрелков, фото: rgdrzn.ru

В четверг, 27 ноября, на заседании Общественной палаты города Рязани её участники выбрали нового председателя. Руководить структурой теперь будет Николай Стрелков, возглавляющий Рязанскую региональную общественную организацию по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковый отряд “ОКА-РЯЗАНЬ”».

Сразу после избрания к нему обратилась глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Она поздравила Николая Николаевича с новым статусом и подчеркнула, что рассчитывает на его включённость в городскую повестку.

Панфилова отметила, что жизненный опыт Стрелкова, его высокая ответственность и умение работать в команде станут серьёзным подспорьем в решении важных социальных задач. По её словам, это работа «во благо города и горожан», и именно такой подход сейчас особенно востребован в Общественной палате Рязани.

Читайте также  Рязанская область получит 623,4 млн. рублей на повышение оплаты труда бюджетников 

Другие материалы рубрики

В бюджет Рязани внесли расходы на строительство школы, детского сада и благоустройство Лыбедского бульвара

Павел Малков: Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляем первичное звено здравоохранения

Евгений Хазов назначен исполняющим обязанности министра образования Рязанской области

В Рязани хотят ужесточить ответственность за парковку на газонах и детских площадках

Павел Малков назвал сроки строительства ледового дворца в Скопинском районе

Борис Ясинский поздравил рязанских матерей с наступающим праздником

Самые читаемые материалы

Новости России

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Новости России

Ирина Усольцева пропала на день раньше даты официального исчезновения

SMM‑менеджер Ирины Усольцевой сообщила информацию, которая может пролить свет на пропажу семьи Усольцевых 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...
Новости мира

Нарколог рассказал, что выпало из носа Зеленского во время обращения к украинцам

Странный эпизод, произошедший с Владимиром Зеленским во время вечернего...
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 