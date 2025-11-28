Новым главой Общественной палаты Рязани стал руководитель поисковиков Николай Стрелков

В четверг, 27 ноября, на заседании Общественной палаты города Рязани её участники выбрали нового председателя. Руководить структурой теперь будет Николай Стрелков, возглавляющий Рязанскую региональную общественную организацию по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковый отряд “ОКА-РЯЗАНЬ”».

Сразу после избрания к нему обратилась глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Она поздравила Николая Николаевича с новым статусом и подчеркнула, что рассчитывает на его включённость в городскую повестку.

Панфилова отметила, что жизненный опыт Стрелкова, его высокая ответственность и умение работать в команде станут серьёзным подспорьем в решении важных социальных задач. По её словам, это работа «во благо города и горожан», и именно такой подход сейчас особенно востребован в Общественной палате Рязани.