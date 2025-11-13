Пятница, 14 ноября, 2025
На заседании правительства Рязанской области обсудили меры поддержки граждан

Алексей Самохин
Заседание правительства Рязанской области

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области, в ходе которого были рассмотрены актуальные вопросы развития региона, работа органов власти с обращениями граждан. В числе ключевых тем повестки обсуждалось исполнение областного бюджета за 9 месяцев текущего года, а также меры поддержки граждан, муниципалитетов и организаций разных сфер и отраслей.

Губернатор в начале заседания сообщил о ряде кадровых изменений в регионе. Так, министром труда и социальной защиты населения назначен Андрей Кричинский, до этого исполнявший обязанности руководителя данного ведомства. Исполняющим обязанности главы администрации города Рязани стал Борис Ясинский, который ранее занимал должность главы администрации Рязанского района.

Павел Малков также прокомментировал работу на мероприятиях Дня платформенной экономики, который прошел в Москве 11 ноября. Глава региона принял участие в нескольких совещаниях. 

«Обсудили, в том числе, как продвигается и развивается наш пилотный проект по госзакупкам с помощью маркетплейсов. Важная работа. Очевидно, что процесс госзакупок надо упрощать. Недавно вышло поручение Президента РФ по созданию экспериментального правового режима для закупок в сфере образования. Это еще один шаг вперед, опыт Рязанской области поможет его сделать, – сказал Губернатор. – Платформенная экономика – это уже реальность, в которой все живем. Преимущества надо по максимуму использовать в госсекторе. На обсуждении в рамках форума отметил несколько новых интересных идей, их взял в проработку и будем применять в нашем проекте. Прошу в эту работу активно всем включиться».

В ходе заседания обсуждались вопросы реализации программы догазификации в Рязанской области. Губернатор поручал обеспечить ее эффективное выполнение, тесное взаимодействие с Газпромом и комфортный для граждан процесс подачи документов. Результаты представил министр строительного комплекса региона Марат Султанов. По программе сети бесплатно строятся до границ участка. Действуют дополнительные региональные меры поддержки для льготных категорий граждан, семей участников СВО: субсидии на приобретение оборудования, проектирование и подключение сетей.

«Поддержка льготных категорий граждан – это поручение Президента РФ, мы его выполнили. Программа социальной газификации бессрочная, будем активно ее продолжать», – подчеркнул Павел Малков.

Министр строительного комплекса Марат Султанов сообщил о том, что заявки от граждан на догазификацию принимаются в режиме одного окна в отделениях газораспределительных организаций, также эта услуга доступна на сайте Госуслуг. На сегодняшний день гражданами подано 14250 заявок, из них 13145 реализовано, сети построены до границ земельных участков. Почти 10 тысяч домовладений уже переведены на природный газ. Работа продолжается в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными организациями.

Жители города неоднократно поднимали в соцсетях вопрос строительства сетей искусственного освещения на проезде Яблочкова в Рязани. И.о. главы администрации г. Рязани Борис Ясинский доложил о том, что проведен аукцион, подрядчик определен. До февраля следующего года работы по устройству освещения на этом участке намечено завершить.

Губернатор также поручил проверить исправность уличного освещения в муниципалитетах, особенно в районе пешеходных переходов, у социальных учреждений. Павел Малков отметил, что, к сожалению, по-прежнему есть жалобы граждан на эту тему. Главам администраций необходимо уделить повышенное внимание таким обращениям жителей и оперативно на них реагировать.

Кроме того, глава региона отметил, что качество ответов на обращения граждан улучшилось, но не у всех ведомств. Павел Малков особо подчеркнул, что, например, недопустимо направлять людей с их вопросом в другие инстанции, использовать излишние бюрократические штампы. Губернатор поручил ЦУР распространить в органах власти рекомендации, специально разработанные для повышения качества ответов на обращения граждан.

