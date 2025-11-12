Министром труда и соцзащиты Рязанской области назначен Андрей Кричинский

На заседании Правительства Рязанской области губернатор Павел Малков объявил о кадровых изменениях в администрации Рязани и региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

Глава региона представил нового министра труда и социальной защиты — Андрея Кричинского, который ранее исполнял обязанности руководителя этого ведомства.

Малков отметил, что перед министерством стоят важные социальные задачи, включая поддержку участников специальной военной операции, их семей, семей с детьми, ветеранов и других нуждающихся граждан. Губернатор подчеркнул, что назначение Кричинского основано на его профессиональных качествах и способности эффективно решать поставленные задачи.

Также на заседании был представлен новый исполняющий обязанности главы администрации Рязани — Борис Ясинский, ранее работавший на руководящих должностях в администрациях Касимова, Рязанского района и города Рязани. Павел Малков выразил надежду на успешное выполнение им своих обязанностей и пожелал ему успехов в работе.

«Областной центр – лицо нашего региона. У нас очень большие планы по развитию города. Надеюсь, что под вашим руководством все они будут воплощаться в жизнь. Проблем в Рязани хватает, жители ждут, когда они будут решены. Думаю, что вы, как и все рязанцы, хотите видеть город уютным, комфортным, современным. Нам всем надо очень много поработать, чтобы этого добиться», — подчеркнул Павел Малков.