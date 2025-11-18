Вторник, 18 ноября, 2025
Игорь Щеголев и Артём Бранов посетили агропромышленное предприятие в Рыбновском районе

В рамках рабочей поездки в Рязанскую область Игорь Щеголев, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО, и Артём Бранов, Вице-губернатор региона, посетили ООО «Вакинское Агро» в Рыбновском районе.

В ходе визита на предприятие Щеголев и Бранов ознакомились с его производственным процессом и обсудили перспективы дальнейшего развития. ООО «Вакинское Агро», основанное в 2012 году, является многопрофильной компанией, включающей молочные животноводческие комплексы, современный молочный завод, комбикормовый завод и собственную сеть фирменных магазинов, где представлена продукция под брендом «ЭкоВакино». На данный момент в хозяйстве содержится около 12 тысяч голов крупного рогатого скота, а также ведется активное растениеводство, включающее выращивание зерновых и кормовых культур. Предприятие насчитывает порядка 540 сотрудников.

Особое внимание было уделено молокозаводу, который производит около 40 различных видов продукции, включая питьевое молоко, сливки, кефир, ряженку, биойогурты, сметану, творог и мягкий сыр. Завод перерабатывает до 70 тонн сырого молока в сутки, а в текущем году произвел более 8 тысяч тонн питьевого молока, 1000 тонн сметаны, 3155 тонн кисломолочных напитков, 400 тонн творога, 15 тонн сливок и 1,8 тонны сыра. Продукция компании реализуется в региональных и федеральных торговых сетях Рязанской, Тамбовской, Московской областей и города Москвы, а также через семь фирменных магазинов.

В будущем «Вакинское Агро» планирует запустить новую линию по производству безлактозного молока и построить дополнительную животноводческую ферму.

